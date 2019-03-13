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«Средняя скорость снижения веса, если человек это делает без медицинского наблюдения, – не более 3-4 килограммов в месяц»

13 марта 2019 09:44
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Как тесно стало в тренажёрных залах: многие решают похудеть именно к лету. Как привести себя в форму без нанесения вреда здоровью, мы спросили у гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» Марты Марудовой.

Есть ли шанс постройнеть у тех, кто только сейчас начинает задумываться о своей фигуре к лету?

Марта Марудова, ведущий специалист медицинского центра снижения веса, автор книг и статей по питанию и здоровому образу жизни:
До лета осталось меньше 80 дней. Поэтому начинать нужно как можно скорее. Желательно – вчера! Средняя скорость снижения веса, если человек это делает самостоятельно, без медицинского наблюдения, – это не более 3-4 килограммов в месяц. При условии, что весовая категория не совсем маленькая.

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# Консультация диетолога # общество # Марта Марудова

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