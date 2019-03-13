Как ремесленнику рекламировать свои изделия в Интернете? Три простых способа

Белорусские ремесленники могут находить потенциальных покупателей не только на ярмарках, выставках, но и удалённо. Указ Президента вступил в силу ещё в октябре 2017 года. Документ значительно расширил перечень видов деятельности по заявительному принципу и позволил рекламировать товары в Интернете. Обо всех нюансах узнаем у юристов.

Владислав Пехота, адвокат:

Информацию о своих товарах можно распространять несколькими способам. Например, создать собственный сайт и на нём размещать рекламу, либо путём отправления сообщений через различные мессенджеры или электронную почту. В данном случае необходимо, во-первых, заранее получить согласие адресата на получение рекламы, во-вторых, по первому требованию прекратить рассылку рекламы в его адрес.

Наиболее популярным способом является размещение рекламы на страницах в социальных сетях. Клиент может заказать понравившийся сувенир всего в несколько кликов. Но ремесленнику важно учитывать требования закона о рекламе и закона о защите прав потребителей.

Владислав Пехота:

При реализации своих изделий с использованием рекламы в Интернете необходимо указать: ФИО ремесленника, цену, характеристики, наименования, правила использования и хранения товара.

Ремесленники не используют бланки строгой отчётности, поэтому купля-продажа товаров осуществляется по акту закупки. При реализации своей продукции мастера не обязаны предоставлять сертификаты или декларации соответствия требованиям технических нормативных правовых актов.

Владислав Пехота:

Обращаем внимание, что с 2018 года ремесленники могут пересылать свои товары почтовым отправлением либо воспользоваться услугами доставки. В таком случае необходимо указать срок, стоимость и условия доставки.