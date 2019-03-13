В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов

Новости Беларуси. «Сердечная команда». В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о состоянии пациента с помощью специальных планшетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это увеличивает оперативность оказания экстренной помощи, а в вопросе сердечной патологии, как известно, время – решающий фактор. Двадцатью гаджетами уже оснастили кардиоцентр и областную станцию скорой помощи.