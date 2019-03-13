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В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов

13 марта 2019 09:14
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Новости Беларуси. «Сердечная команда». В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о состоянии пациента с помощью специальных планшетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это увеличивает оперативность оказания экстренной помощи, а в вопросе сердечной патологии, как известно, время – решающий фактор. Двадцатью гаджетами уже оснастили кардиоцентр и областную станцию скорой помощи.

В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов-1

Александра Трепашко, врач Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:
Указываем пульс пациента, давление, оцениваем состояние пациента и номер вызова. Всё, отправляем наши данные. Заполнение электронной карты занимает меньше минуты.

В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов-4

Александр Черняк, хирург Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Все три врача должны подтвердить принятие информации по пациенту, ознакомиться с ней. И врач хирург, введя свой пароль, может дать ответ скорой помощи в случае, если наша операционная занята, чтобы скорая помощь начала тромболитическую терапию. Это введение препарата, который растворяет тромб.

В планах у медиков оснастить такими гаджетами все станции скорой помощи региона.

В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов-7

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Черняк # Фотофакт

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