В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о пациентах с помощью спецпланшетов
Новости Беларуси. «Сердечная команда». В Гродно врачи скорой помощи и кардиологи начали обмениваться информацией о состоянии пациента с помощью специальных планшетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это увеличивает оперативность оказания экстренной помощи, а в вопросе сердечной патологии, как известно, время – решающий фактор. Двадцатью гаджетами уже оснастили кардиоцентр и областную станцию скорой помощи.
Александра Трепашко, врач Гродненской областной станции скорой медицинской помощи:
Указываем пульс пациента, давление, оцениваем состояние пациента и номер вызова. Всё, отправляем наши данные. Заполнение электронной карты занимает меньше минуты.
Александр Черняк, хирург Гродненского областного клинического кардиологического центра:
Все три врача должны подтвердить принятие информации по пациенту, ознакомиться с ней. И врач хирург, введя свой пароль, может дать ответ скорой помощи в случае, если наша операционная занята, чтобы скорая помощь начала тромболитическую терапию. Это введение препарата, который растворяет тромб.
В планах у медиков оснастить такими гаджетами все станции скорой помощи региона.