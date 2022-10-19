Среди минских подростков сократилось количество правонарушений, связанных с наркотиками. Что обсуждали на площадке МАЗ?

Новости Беларуси. В Минске среди подростков сократилось количество правонарушений, связанных с наркотиками. Это отметили на встрече родительского университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Площадкой стал Минский автомобильный завод. В зале – около полусотни работников предприятия, и у всех есть дети. Основная тема – противодействие вовлечению молодежи в употребление и распространение запрещенных веществ. Несмотря на сокращение таких фактов среди подростков, профилактическая работа будет продолжена. Важную роль здесь играют родители.