Среди минских подростков сократилось количество правонарушений, связанных с наркотиками. Что обсуждали на площадке МАЗ?
Новости Беларуси. В Минске среди подростков сократилось количество правонарушений, связанных с наркотиками. Это отметили на встрече родительского университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Площадкой стал Минский автомобильный завод. В зале – около полусотни работников предприятия, и у всех есть дети. Основная тема – противодействие вовлечению молодежи в употребление и распространение запрещенных веществ. Несмотря на сокращение таких фактов среди подростков, профилактическая работа будет продолжена. Важную роль здесь играют родители.
Ольга Абрамович, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Мингорисполкома:
Мы подключаем все возможные способы, начиная от комплексного планирования этой работы и заканчивая такими встречами, как сегодня, практическими занятиями, онлайн-конференциями. Но работа, помощь и взаимодействие, сотрудничество с родителями делают эту работу более качественной, более продуктивной.
Статистика правонарушений на стороне профилактики. В 2021-м в столице было заведено 30 уголовных дел, связанных с употреблением и распространением наркотических веществ несовершеннолетними. В 2022 году – в два раза меньше.