Руслан Пархамович: Беларусь продолжит наращивать жилищное строительство

Новости Беларуси. Развитие транспортной отрасли, системы автомобильных грузоперевозок, а также вопросы ЖКХ и международного сотрудничества. Эти вопросы 19 октября рассматривались в Овальном зале Дома правительства на совместном заседании депутатов и сенаторов. С докладом перед парламентариями выступил вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одна из тем касалась сферы строительства. Главный вопрос, волнующий общество, – цены. Как сообщил Анатолий Сивак, меры приняты. В Беларуси установлены предельные нормативы рентабельности и наценок, что позволит не допустить резкого роста стоимости квадратного метра. Темпы строительства также сохранят. Кроме того, планируется значительно увеличить объемы арендного жилья.

Руслан П архамович, министр архитектуры и строительства Б еларуси: Что касается следующего года, он определен государственной программой строительства жилья с ростом и по общему вводу, и по господдержке. Никто от этих планов не намерен отказываться. Мы будем продолжать наращивать жилищное строительство. 4 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья общего ввода и 1 миллион 300 тысяч с господдержкой – такие планы у нас обозначены в государственной программе. И у нас были вопросы и в текущем году. Дополнительно правительство решило вопрос по выделению дополнительных средств – по 13-му указу порядка 300 миллионов, дополнительные деньги выделялись на строительство арендного жилья. Я думаю, что и впредь эти вопросы также будут решаться, в финансовом плане в том числе.

Участники заседания обсудили также инвестиционную программу Минска. К 2024 году в столице появится комплекс по переработке коммунальных отходов мощностью в 600 тысяч тонн в год. Еще один вопрос касался обеспечения белорусов качественной питьевой водой. Некоторые проблемные моменты парламентарии выявили в ходе личных приемов граждан.

​Сергей Анюховский, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Совершенствовать законодательство о товариществах собственников, потому что много вопросов возникает. И зачастую где-то зависит от руководителя. Один руководитель может, не может. То есть эту проблему структурировать, чтобы одинаковые подходы были и одинаковая работа товариществ была на благо наших жильцов, наших граждан.

​«Будем брать масштаб всей страны». Какие вопросы обсуждают на совместном заседании депутаты и сенаторы?

В повестке также вопросы международного сотрудничества, в том числе обсудили ситуацию с экспортом. Заместитель премьер-министра рассказал, что Беларусь выстроила новые логистические цепочки по доставке продукции железнодорожным транспортом в Китай. С начала года уже отправлено 690 контейнерных поездов.