Принимать их нужно с особой осторожностью. Какие лекарства вызывают зависимость?

Порой в понимании человека успокоительные, снотворные препараты или спрей для носа не кажутся чем-то опасным, но лишь до тех пор, пока их использование не принесет последствий. Чем же опасна зависимость от лекарственных средств и как с ней бороться, пробуем разобраться.

Марина Дрейлинг, врач общей практики городской клинической поликлиники № 39: Существует множество препаратов, которые воздействуют непосредственно на головной мозг, чаще всего именно от них возникает зависимость, то есть к данным препаратам относятся: снотворные препараты, успокаивающие, это те, которые человек может спокойно купить в аптеке без рекомендации врача.

Зависимость появляется не только от снотворных и успокоительных препаратов, но и от обезболивающих и антидепрессантов, поэтому крайне важно знать меру и не пренебрегать инструкцией в случае использования лекарственных средств.

Марина Дрейлинг:

Если у человека снотворные препараты, они принимаются, когда у человека бессонница. При малейших признаках бессонницы лучше сразу обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат, препарат принимать нерегулярно, ни в коем случае регулярно принимать нельзя, только эпизодически. Если препарат принимать регулярно, то это уже называется зависимость.

Неправильное использование сосудосуживающих капель тоже может сыграть злую шутку. Основной фактор, из-за которого развивается зависимость от них, – это длительность использования, а уже после идет частота и интенсивность.