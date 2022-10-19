Принимать их нужно с особой осторожностью. Какие лекарства вызывают зависимость?
Порой в понимании человека успокоительные, снотворные препараты или спрей для носа не кажутся чем-то опасным, но лишь до тех пор, пока их использование не принесет последствий. Чем же опасна зависимость от лекарственных средств и как с ней бороться, пробуем разобраться.
Марина Дрейлинг, врач общей практики городской клинической поликлиники № 39:
Существует множество препаратов, которые воздействуют непосредственно на головной мозг, чаще всего именно от них возникает зависимость, то есть к данным препаратам относятся: снотворные препараты, успокаивающие, это те, которые человек может спокойно купить в аптеке без рекомендации врача.
Зависимость появляется не только от снотворных и успокоительных препаратов, но и от обезболивающих и антидепрессантов, поэтому крайне важно знать меру и не пренебрегать инструкцией в случае использования лекарственных средств.
Марина Дрейлинг:
Если у человека снотворные препараты, они принимаются, когда у человека бессонница. При малейших признаках бессонницы лучше сразу обратиться к врачу, чтобы он назначил препарат, препарат принимать нерегулярно, ни в коем случае регулярно принимать нельзя, только эпизодически. Если препарат принимать регулярно, то это уже называется зависимость.
Неправильное использование сосудосуживающих капель тоже может сыграть злую шутку. Основной фактор, из-за которого развивается зависимость от них, – это длительность использования, а уже после идет частота и интенсивность.
Дмитрий Суховерхий, оториноларинголог первой категории:
Если длительно использовать сосудосуживающие капли, то к ним развивается физическая зависимость, когда организму просто необходимы эти капли, чтобы снять отек, нарушается регуляция в полости носа. И они же могут вызывать психологическую зависимость, когда пациент без капель не может уйти из дома, они у него везде, в машине, в ванной, под подушкой. И иногда и ночью просыпается, чтобы закапать эти капли. К побочным эффектам сосудосуживающих капель можно отнести местные проявления: жжение, зуд, чихание, высыхание корочек в носу и общее, когда головная боль беспокоит, общее недомогание, повышение давления, нарушение сердцебиения.
Важными симптомами появления зависимости являются простые действия человека. Вдруг он начинает использовать капли не 2-3 раза в день, а 4. Или начинает увеличивать дозу спрея до 2-3 впрыскиваний. Сразу же после обнаружения зависимости стоит думать о том, как с ней бороться.
Дмитрий Суховерхий:
Бороться с зависимостью сосудосуживающих капель можно несколькими способами: первый – это консервативный, полный отказ, вообще никаких капель в течение первых 3-4 дней. Также назначаются физиопроцедуры (ультрафиолетовое облучение полости носа, магнитотерапия) и хирургическое лучение, в таких случаях назначается лазерная или радиочастотная деструкция носовых раковин, если есть необходимость, то и исправление носовой перегородки.