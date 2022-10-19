Петришенко об акции «Наши дети»: для ребят очень важно, что государство их видит и поддерживает

Праздничные мероприятия охватят каждый уголок нашей страны. К ним подключатся представители республиканских и местных органов власти, также общественных объединений. Марафон добра согреет теплом тысячи детей – воспитанников детских домов и интернатов. «Наши дети» проходят по инициативе главы государства, при его активной поддержке. Благодаря акции вот уже 20 лет в эти дни настоящий праздник у тех детей, которые особенно нуждаются во внимании и заботе.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Мы решаем две основные задачи: во-первых, оказываем содействие детям, которые нуждаются в соответствующих видах помощи. Не только на протяжении этой акции, но и в течение всего периода их жизни, но тем не менее акцент расставляем именно в этот период, привлекаем к активному участию и государственные структуры, и общественные организации. Также решаем еще одну задачу – поощрение наиболее достойных, талантливых, которые достигли успехов в учебе, спорте, общественной жизни. Для ребят очень важно, что государство их видит, примечает и поддерживает.