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«Белавиа» увеличивает количество рейсов. В какие города можно будет вылететь из Минска?

02 августа 2021 06:35
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Новости Беларуси. Авиакомпания «Белавиа» увеличивает количество рейсов по маршруту Минск – Москва – Минск в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Белавиа» увеличивает количество рейсов. В какие города можно будет вылететь из Минска?-1

Теперь еженедельно 10 рейсов будут выполняться в аэропорт Шереметьево и столько же – в Домодедово. С конца нынешней недели возобновятся и полеты в Сочи и Краснодар.

Планируя путешествие за рубеж и прежде чем покупать билет, необходимо поинтересоваться правилами, которые установлены принимающей страной в связи с пандемией коронавируса.

# Авиасообщение # общество # Фотофакт

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