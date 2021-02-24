«Спустя месяц стал замечать, что он сильно нагревается». На что стоит обратить внимание перед покупкой телефона

Покупка нового гаджета для современного человека – один из самых приятных моментов. Кто-то долго копит деньги или даже берет кредит, чтобы купить последнюю модель смартфона. Но бывают случаи, когда покупатель в моменте эйфории не сразу замечает, что с новеньким смартфоном что-то не то. Так было и у нашего героя.

Виктор Кривопустов:

Заказал я телефон в интернет-магазине, пришел, оплатил. Спустя месяц стал замечать, что он сильно нагревается, особенно во время разговора. Позвонил, мне прислали другой. Была та же ситуация, звук на камере не выключался, во время звонков тоже перегревался очень сильно. Я решил, что впредь не нужно заказывать телефоны в интернет-магазинах или брать с рук.

Как определить подлинность смартфона, нам рассказал менеджер по продажам. Запоминайте, правило первое: все проверяем через официальный сайт. Андрей Власов, менеджер по продажам:

Можно легко через официальный сайт Apple проверить гарантию. На сайте будет отображена дата начала гарантии и окончания. Таким образом, вы будете понимать, если на телефон есть полная гарантия 12 месяцев – значит, телефон полностью новый.

Второе правило: цена на смартфон не может быть существенно ниже средней цены по рынку. Андрей Власов:

На самом деле отличие может быть небольшое 5-10% – это, наверное, максимум и то, если магазин проводит какие-то акции, распродажи. Возможно, когда просто идет ликвидация склада, такое может быть. Моя рекомендация: покупать у проверенных продавцов, которые имеют отзывы, которые работают на рынке не один год. Согласно Закону о защите прав потребителей, если телефон имеет какие-то заводские дефекты и они очевидны, вы можете потребовать в течение 14 дней возврат полной суммы либо замену нового устройства.

Последнее, на что стоит обратить внимание – то, как ваш смартфон упакован. Андрей Власов:

Целлофан должен отрываться очень легко, без всяких нюансов. Но бывает так, что поставщики иногда переупаковывают телефоны по той причине, что коробка повреждена, тут ничего плохого в этом нет, но желательно, чтобы телефон был с нормальным ровным целлофаном и он легко открывался.