Испортить внешность можно на всю жизнь. Как нужно выбирать тату-мастера?
И все же главный тренд в индустрии тату – профессионализм мастера. Выбор правильного тату-мастера важен настолько же, как и выбор эскиза, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Ведь всего одним движением руки, художественное произведение на картинке может превратиться в ужас, который на всю жизнь останется с вами.
Дмитрий Тарасевич, тату-мастер:
Это как в магазин пришел, не хочу этот хлеб, хочу вот этот, тут то же самое. Это сфера услуг. В парикмахерской подстригся, не понравилось, ладно, волосы отрастут. А тут надо смотреть портфолио, отзывы.
Алина Ашарчук, тату-мастер:
Прежде всего нужно смотреть на работы мастера, на рекомендации от мастера, отзывы, на безопасность, то есть рабочее пространство его, в котором он работает. Лучше всего встретиться лично, пообщаться, посмотреть на рабочую атмосферу, чтобы человек вам был приятен. Чтобы он работал в стиле, который вам нравится.
Опытные мастера советуют смотреть не просто на работы, а на зажившие. Многие даже сравнивают это с сайтом знакомств. На фото одно, а в реалиях совсем другое.
Александр Марушко, тату-мастер:
У хорошего мастера должна быть вкладка с его зажившими работами, если такой не имеется, то стоит задуматься, что что-то может быть не так, потому что зажившая тату и свежая очень отличаются. Только зажившая тату показывает, насколько качественно она была сделана.
Никита Кирдун, тату-матер:
Мастер должен уметь с тобой разговаривать, если мастер не умеет говорить, это значит, что ему нужны только деньги, он не будет отвечать за качество.
И, конечно, не последнюю роль в выборе тату-мастера играет рабочее место и стерильность инструментов. В 1960-х году в Нью-Йорке после вспышки гепатита местные власти в качестве профилактики борьбы с вирусом законодательно запретили все тату-салоны. Запрет сняли лишь в конце 1990-х.
Дмитрий Тарасевич:
Раньше, если дома делаешь, и тату стоило 2 литра пива, набили, тряпкой вытерли и иди домой. Кто же с тебя спросит. Сейчас, конечно, все по-другому.
Алина Ашарчук:
Сейчас расходники все одноразовые, все открывается при клиенте, до клиента, во время, после все дезинфицируется. Есть стерилизация и дезинфекция. Дезинфекция – замачивают в физрастворе, удаляется 70 % бактерий, после идет стерилизация, 100 % бактерий. Все хорошо, безопасно, стерильно.
Тату-мастер для клиента не просто специалист, который несколько часов будет колоть тебя иголкой. Но и друг, советчик, врач, психолог и даже скульптор твоего тела. С помощью рисунка модно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
Алина Ашарчук:
Я смотрю на анатомию тела, как мускулы, мышцы расположены, на это и ориентируюсь. На пальце оно и есть на пальце. Но чтобы талию подчеркнуть, меньше сделать, я подсказываю клиенту, как лучше расположить.
«Набейте ему что-нибудь, а то жалуется, что у одноклассников есть». Зачем родители приводят детей-подростков в тату-салоны – подробности здесь.
За любой хорошей татуировкой стоит личность мастера. Сегодня очень много специалистов, которые пришли в профессию с нуля. Самое главное – это желание работать и учиться. Как говорится, бьет – значит любит.
Александр Марушко:
Я рисовал с детства каждый день, в школе, после школы, один друг попросил сделать тату. Я же машинку даже в руках не держал, как я тебе ее сделаю. Он сказал, я принесу машинку, ты классно рисуешь, у тебя 100 % получится. Он принес фото девушки из журнала, которая понравилась, он хотел именно портрет. Первая работа была такого плана, я не имел представления, как это делается. Портрет у нас получился, он был довольно красивый, но кожу порезал ему так, что каша была. Но свежая была красивая.
У тату-мастера, как и у хирурга есть свое кладбище. Правда в этом случае – кладбище неудачных работ. Прежде чем из-под руки мастера будут выходить произведения искусств, придется изуродовать не один эскиз.
Алина Ашарчук:
Я по образованию психолог, после университета не хотела работать по специальности, идти в школу, пошла по рекомендации друга и ни капли не пожалела. Сразу он надо мной сидел и следил, как я делала, три татуировки – и я пошла зарабатывать.
Мало кто соглашается быть холстом для обучения начинающего мастера, ведь татуировка – это на всю жизнь и даже немного дольше. Поэтому в ход идут свиньи. В прямом смысле этого слова.
Александр Марушко:
Свиная кожа максимально похожа на человеческую из всего, что можно использовать, но это не совсем гигиенично. Когда люди учатся, есть другие средства, кожа искусственная, можно даже часть тела купить искусственную, рука латексная.
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