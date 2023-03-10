Испортить внешность можно на всю жизнь. Как нужно выбирать тату-мастера?

И все же главный тренд в индустрии тату – профессионализм мастера. Выбор правильного тату-мастера важен настолько же, как и выбор эскиза, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ. Ведь всего одним движением руки, художественное произведение на картинке может превратиться в ужас, который на всю жизнь останется с вами.

Дмитрий Тарасевич, тату-мастер:

Это как в магазин пришел, не хочу этот хлеб, хочу вот этот, тут то же самое. Это сфера услуг. В парикмахерской подстригся, не понравилось, ладно, волосы отрастут. А тут надо смотреть портфолио, отзывы.

Алина Ашарчук, тату-мастер:

Прежде всего нужно смотреть на работы мастера, на рекомендации от мастера, отзывы, на безопасность, то есть рабочее пространство его, в котором он работает. Лучше всего встретиться лично, пообщаться, посмотреть на рабочую атмосферу, чтобы человек вам был приятен. Чтобы он работал в стиле, который вам нравится. Опытные мастера советуют смотреть не просто на работы, а на зажившие. Многие даже сравнивают это с сайтом знакомств. На фото одно, а в реалиях совсем другое.

Александр Марушко, тату-мастер:

У хорошего мастера должна быть вкладка с его зажившими работами, если такой не имеется, то стоит задуматься, что что-то может быть не так, потому что зажившая тату и свежая очень отличаются. Только зажившая тату показывает, насколько качественно она была сделана.

Никита Кирдун, тату-матер:

Мастер должен уметь с тобой разговаривать, если мастер не умеет говорить, это значит, что ему нужны только деньги, он не будет отвечать за качество. И, конечно, не последнюю роль в выборе тату-мастера играет рабочее место и стерильность инструментов. В 1960-х году в Нью-Йорке после вспышки гепатита местные власти в качестве профилактики борьбы с вирусом законодательно запретили все тату-салоны. Запрет сняли лишь в конце 1990-х. Дмитрий Тарасевич:

Раньше, если дома делаешь, и тату стоило 2 литра пива, набили, тряпкой вытерли и иди домой. Кто же с тебя спросит. Сейчас, конечно, все по-другому. Алина Ашарчук:

Сейчас расходники все одноразовые, все открывается при клиенте, до клиента, во время, после все дезинфицируется. Есть стерилизация и дезинфекция. Дезинфекция – замачивают в физрастворе, удаляется 70 % бактерий, после идет стерилизация, 100 % бактерий. Все хорошо, безопасно, стерильно.

Тату-мастер для клиента не просто специалист, который несколько часов будет колоть тебя иголкой. Но и друг, советчик, врач, психолог и даже скульптор твоего тела. С помощью рисунка модно подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Алина Ашарчук:

Я смотрю на анатомию тела, как мускулы, мышцы расположены, на это и ориентируюсь. На пальце оно и есть на пальце. Но чтобы талию подчеркнуть, меньше сделать, я подсказываю клиенту, как лучше расположить. «Набейте ему что-нибудь, а то жалуется, что у одноклассников есть». Зачем родители приводят детей-подростков в тату-салоны – подробности здесь. За любой хорошей татуировкой стоит личность мастера. Сегодня очень много специалистов, которые пришли в профессию с нуля. Самое главное – это желание работать и учиться. Как говорится, бьет – значит любит. Александр Марушко:

Я рисовал с детства каждый день, в школе, после школы, один друг попросил сделать тату. Я же машинку даже в руках не держал, как я тебе ее сделаю. Он сказал, я принесу машинку, ты классно рисуешь, у тебя 100 % получится. Он принес фото девушки из журнала, которая понравилась, он хотел именно портрет. Первая работа была такого плана, я не имел представления, как это делается. Портрет у нас получился, он был довольно красивый, но кожу порезал ему так, что каша была. Но свежая была красивая.