Эта денежка тебе пригодится. Как объяснить ребёнку, на что не стоит тратить карманные деньги?

Деньги интересны всем, даже детям. Родителям важно научить своего ребенка грамотно распоряжаться финансами, ведь в будущем эти навыки ему точно пригодятся. О том, как это сделать, когда начинать и нужно ли выдавать деньги на карманные расходы, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Как вы контролируете, то есть говорите, что на это тратить плохо или как?

Анастасия Шляпо, финансовый консультант:

Нет. То есть, если я вижу, что, например, пошла дочка, которой девять лет, и принесла чипсы и Coca-Cola, я не говорю, что ты неправильно потратила деньги. Просто объясняю, что это неполезно, вредно, этого не делай. Завтра, возможно, тебе эта денежка пригодится для того-то, потому что завтра ты идешь с подружками в кино, например. То есть таким подходом именно просто бытовым. Но в то же время стараюсь делать так, чтобы дети не чувствовали, что я считаю каждую копейку, которую они куда-то потратили. Ольга Шерснева:

Светлана, как грамотно контролировать расходы ребенка? То есть, например, мой ребенок очень любит известные эти маленькие куколки, которые стоят баснословных денег. Она все деньги, которые ей дарят или просто дают, тратит на эти куклы.