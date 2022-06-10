Дзермант: «Речь идёт о добровольном отказе киевского режима от части суверенитета в пользу польского государства»

На тему геополитического передела мира рассуждает Алексей Дзермант. Время авторской журналистики в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Я Алексей Дзермант, и мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что, судя по всему, Польша уже переходит к действиям по захвату западных украинских территорий. Об этом же несколько раз предупреждал и Президент Беларуси Александр Лукашенко – в нашей стране сразу же обратили внимание на нездоровую активность польских элит и спецслужб вокруг украинского вопроса. И это уже не просто подозрения, они подтверждаются словами и действиями польского руководства. Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в качестве цели провозгласил исчезновение польско-украинской границы, а во время его визита в Киев там был подготовлен закон, предоставляющий полякам в Украине особые права, которые позволят им занимать административные должности, служить в полиции и армии, иметь доступ к государственным секретам. По сути, если такой закон будет в итоге принят, то речь идет о добровольном отказе киевского режима от части суверенитета в пользу польского государства. И это четкий показатель того, кому же служит этот режим – кому угодно, но только не украинскому народу.

Алексей Дзермант:

Польские элиты и значительная часть общества больны реваншизмом и ревизионизмом. Они хотят передела сфер влияния и пересмотра границ, где у них бы появилась возможность расширения польского влияния. Киевский режим сам загнал себя в ситуацию, когда за свое спасение придется платить территориями и потерей суверенитета. Польская и украинская пропаганда подает это в качестве «равноправного союза» и чуть ли не нового союзного государства, сравнивая его с интеграционным проектом Беларуси и России.

Алексей Дзермант:

Но это сравнение не выдерживает никакой критики. В нашем союзе Беларусь всегда не только сохраняла реальный суверенитет, то есть имела возможность принимать и реализовывать на своей территории решения в соответствии с национальными интересами, но и имела возможность с опорой на сильного союзника защищать этот самый суверенитет должным образом на международной арене. Это значит, Беларусь всегда имела собственную позицию, продвигала ее, а не подчинялась диктату якобы единственно правой стороны – США и их союзников. В теперешних отношениях Украины и Польши все по-другому. Украина ослаблена, раздроблена, разбита, ее элиты цепляются за любую возможность удержаться у власти, несмотря на то, что именно они довели страну до такого состояния. И они готовы за это платить любую цену тем, для кого важнее всего собственные интересы – интересы хищника, почуявшего скорую добычу.

Алексей Дзермант:

Подобное безответственное отношение к своей стране и ее будущему вызовет серьезные последствия для всего региона. И это уже напрямую затрагивает безопасность и интересы Республики Беларусь. Угроза усиления польского влияния в Украине непосредственным образом касается и нас. Ведь планы Польши включают и нашу территорию, Украина же станет плацдармом для дальнейшего продвижения в нашу сторону. В случае реализации замыслов польских элит Беларусь может быть окружена с трех сторон крайне недружественными режимами, целью которых будет постоянная дестабилизация у нас, борьба с белорусским государством и Россией на нашей территории.

Алексей Дзермант:

Признаки всего этого мы давно наблюдаем: попытка государственного переворота в 2020 году, инспирированная и руководимая из Варшавы, создание на территории Польши подрывных антибелорусских центров из числа беглых оппозиционеров, создание и финансирование в Польше центров подготовки экстремистов и террористов для ведения боевых действий в Украине с последующим переносом их на территорию Беларуси. То есть в случае с Польшей мы имеем дело с продуманной системной стратегией геополитической, экономической и идеологической экспансии на восток, в нашу сторону. И эта экспансия угрожает безопасности и стабильности всего региона. При этом сами поляки реализуют свои замыслы, выступая в качестве «оператора» патронов более высокого уровня, с глобальными амбициями, такими как США и Великобритания. Польша как бы курирует свою восточноевропейскую часть фронта глобальной гибридной войны, острая фаза которой сейчас происходит в Украине. Если замыслы поляков и их патронов начнут воплощаться в жизнь, то нас ждет дальнейшая эскалация, годы, если не десятилетия противостояния и борьбы.