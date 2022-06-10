Минские байкеры собираются проехать больше 5000 километров с иконой Божией Матери и снять два фильма об этом

Новости Беларуси. Минские мотобайкеры дали старт многодневному мотопробегу. Он пройдет по территории Беларуси и Российской федерации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Цель проекта – напомнить о малоизвестных исторических моментах, связывающих две страны. Он покажет духовную связь двух народов, а также культурное и историческое наследие. Маршрут длиною более 5 000 километров пройдет через Смоленск, Москву, Нижний Новгород, Казань, Ашу, Челябинск и другие российские города.

Павел Мейшутович, участник мотопробега:

Зимой был совершен проезд на автомобиле. Проложили маршрут. Будем заезжать как к братьям по мотоклубу, так и в церкви, храмы почитания иконы нашей. Буквально через несколько дней стартует еще один пробег «Рубежи Победы» из Москвы в Брест.