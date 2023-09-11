Омск и Сочи стали городами-побратимами Минска. Перспективы сотрудничества обсудили на встрече

Новости Беларуси. Минск расширяет географию дружественных связей. Так, два новых города-побратима появилось у белорусской столицы. Соответствующие соглашения подписали с Омском и Сочи, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С представителями зарубежных делегаций встретился председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Взаимодействие с российскими регионами и городами сегодня укрепляется по многим направлениям. О новых векторах сотрудничества говорили и на прошедшей встрече. Ведь побратимские отношения дают немало возможностей. Это не только взаимопомощь, но и обмен опытом, совместные проекты, инвестиции, деловые связи.

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:

Омск – это промышленный развитый город, который работает по очень многим направлением. Сегодня мы отработали и видим перспективу по очень многим направлениям деятельности: это и вопросы промышленности, и химической промышленности, вопросы транспорта, вопросы сельского хозяйства, медицины, здравоохранения, образования и так далее. Сегодня, я думаю, что подписание такого соглашения даст толчок в первую очередь для того, чтобы мы активизировали работу.

Сергей Шелест, мэр Омска:

У нас ведется совместный обмен товарами. Из Минска – легкая промышленность, текстильная промышленность, техника различная: и сельскохозяйственная, и дорожная, и для уборки улиц. Также мы наметили большие планы в культурном обмене, образовании и спорте.