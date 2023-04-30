Игорь Луцкий в Хатыни: «Трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали»

Новости Беларуси. Не забывать, какую цену заплатила Беларусь за возможность жить под мирным небом и бережно хранить историческую память. Хатынь сегодня, 30 апреля, стала местом притяжения десятков неравнодушных белорусов. В ходе республиканского субботника глава государства призвал граждан внести свой вклад в благоустройство мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Анатолий Маркевич: «Мы понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства» (тут подробности).