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Игорь Луцкий в Хатыни: «Трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали»

30 апреля 2023 14:29
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Новости Беларуси. Не забывать, какую цену заплатила Беларусь за возможность жить под мирным небом и бережно хранить историческую память. Хатынь сегодня, 30 апреля, стала местом притяжения десятков неравнодушных белорусов. В ходе республиканского субботника глава государства призвал граждан внести свой вклад в благоустройство мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Анатолий Маркевич: «Мы понимаем свою принадлежность и ответственность за развитие государства» (тут подробности).

Игорь Луцкий в Хатыни: «Трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали»-1

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси: 
Это память. Каждый оставит свой след на этой земле. Причем земля святая, земля очень для белорусов важная, потому как это наша память. Серьезная, трагическая память. Но и трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали, не только взрослые, но и дети, и молодежь.

Более ста человек приехали в Хатынь, чтобы поучаствовать в акции «1000 деревьев памяти» (здесь подробнее). 

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Луцкий # Фотофакт

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