Игорь Луцкий в Хатыни: «Трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали»

Новости Беларуси. Не забывать, какую цену заплатила Беларусь за возможность жить под мирным небом и бережно хранить историческую память. Хатынь сегодня, 30 апреля, стала местом притяжения десятков неравнодушных белорусов. В ходе республиканского субботника глава государства призвал граждан внести свой вклад в благоустройство мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Это память. Каждый оставит свой след на этой земле. Причем земля святая, земля очень для белорусов важная, потому как это наша память. Серьезная, трагическая память. Но и трагическая память должна оставаться, чтобы не повторить, чтобы уроки извлекали, не только взрослые, но и дети, и молодежь.