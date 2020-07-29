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Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых

29 июля 2020 19:07
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Новости Беларуси. Белорусские аграрии вплотную приблизились к 2-миллионному рубежу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом нынешний каравай обещает быть богатым. Уже сегодня намолот особенно «хлебный» – урожайность составила больше 38 центнеров с гектара.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-1

С рекордным урожаем и в рекордные сроки жатва уже завершена в агропредприятии «Завидовское» Добрушского района. Это первое в стране хозяйство, где пересекли финишную черту. Чтобы убрать все колосовые, здесь понадобилось 10 дней.

Александр Добриян пообщался с лидерами уборочной.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-4

Александр Добриян, корреспондент:
За комбайном Александра Щученко не угнаться. Вчера экипаж закончил уборочную в родном «Завидовском», с утра успел обмолотить личные подсобные участки своих односельчан и к обеду уже убирает овес в соседнем хозяйстве.

Комбайнер не скрывает удовольствия от работы в этом сезоне: на личном счету уже 1000 тонн, не за горами вторая.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-7

Александр Щученко, старший комбайнер сельхозпредприятия «Завидовское»:
В этом году вообще урожай отличный. Слава богу, что прошли вовремя дожди, как говорится, культура взяла свое, удобрения. Распирает гордость за такой урожай.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-10

10 дней – именно столько понадобилось в «Завидовском», чтобы убрать зерновые. Намолотили 6,5 тысячи тонн. Эту большую работу проделал скромный коллектив – всего четыре автомобиля на отвозе зерна и семь комбайнов в поле. Все отечественного производства, все с немалым пробегом, но отработали без остановок. Отличный пример того, как нужно готовить технику к сезону.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-13

Владимир Зайцев, комбайнер сельхозпредприятия «Завидовское»:
– Старичок. 11-й сезон, но, слава богу, не подводит. Надежная техника.

– Довольны этим сезоном?

– Очень, я вам скажу, очень доволен. Дай бог каждый год так.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-16

Результат в «Завидовском» в 2020 году действительно получился на зависть. Предприятие завершило жатву с рекордной для Добрушского района урожайностью – свыше 38 центнеров с гектара. Общий намолот зерновых ровно в два раза больше уровня 2019-го.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-19

Татьяна Белян, директор сельхозпредприятия «Завидовское»:
Мы очень рады своему полученному урожаю. В копилку района именно наше предприятие валовый сбор зерна составил 6514 тонн при средней урожайности 38,4 ц/га. К уровню прошлого года, можно сказать, это 200 %. Это замечательный результат.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-22

Комбайны хозяйства уже отправились помогать соседям. Добрушский район – лидер уборочной в юго-восточном регионе, в том числе и благодаря работе на общий результат.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-25

Евгений Игнатенко, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Добрушского райисполкома:
2020 год складывается для района, скажем так, положительно, даже с большей уверенностью сказать – хорошо. Потому что на сегодняшний день убрано по 70 % площадей, а к уровню прошлого года уже намолочено порядка 110 %. Поэтому планируем в ближайшие дни закончить уборочную кампанию и где-то примерно 65 тысяч взять вал зерна. Это будет порядка 150 % к уровню прошлого года.

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-28

9,5 миллиона тонн зерновых с учетом кукурузы – это минимум, на который настраивает аграриев Президент. Судя по всему, хлеборобам по плечу. Погода в 2020 году способствует хорошему урожаю. Александр Лукашенко на днях убедился в этом лично на одном из полей Минской области.

Президент Беларуси о зарплатах сельчан: «Уравниловки быть не должно»

Справились в рекордные сроки. Это агропредприятие первым в стране завершило уборку зерновых-31

В целом в Беларуси убрано почти четверть площадей, занятых зерновыми. При средней урожайности 38 ц/га уже намолочено почти 2 миллиона тонн зерна.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Добриян # Владимир Зайцев # Татьяна Белян # Александр Лукашенко # Фотофакт

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