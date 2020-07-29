Шпаковский: Этих граций трёх государству нужно охранять как зеницу ока

Новости Беларуси. Кандидаты на пост Президента определились с предвыборными программами. Что ждет страну в ближайшие пять лет и как отличить дельные идеи преобразований в стране от популистских обещаний? Об этом рассуждали эксперты программы «В обстановке мира».
«Три мы видим центра управления: один в Польше, один ресторатор на Украине, пытающийся возглавить процесс, и сбежавший якобы айтишник в России»
Александр Шпаковский, политолог:
Я, может быть, здесь вброшу мысль крамольную – нам, на самом деле, этих, так сказать, граций трёх, как они себя сами называют – я имею в виду, государству нужно охранять как зеницу ока. Потому что по факту для сил, которые за ними стоят, никакой ценности как политические лидеры, они не представляют. И когда я говорю о сакральной жертве, могут быть совершенно разные развития событий. Больно и обидно, что мы об этом говорим на белорусской земле. То есть в стране, которая из немногих государств постсоветского пространства, этой «радости» в виде «цветных революций» не познала.