Спрашивать ребёнка: «Кого ты больше любишь?» – это травма. Как сделать развод максимально безболезненным?
Статистика неутешительна – большинство браков распадаются. Люди расходятся и зачастую делают это не мирно, а со скандалами. Если развестись с супругом можно, то с детьми нет. Ведь дети вне зависимости от обстоятельств нуждаются и в папе, и в маме. Но взрослые порой об этом забывают и превращают ребенка в средство для манипуляций. О том, как этого не допустить, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
«Переживается, как предательство на всю жизнь, что ты выбрал какого-то из родителей»
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Развод – это априори всегда больно для обеих сторон. Как сгладить эту боль для ребенка?
Надежда Цыркун, психолог, кандидат психологических наук, доцент:
Во-первых, не всегда больно. Все надо хорошо и правильно подготовить. Как правило, тот, кто лучше подготовился, вообще не страдает. Надо заранее готовиться – собирать все алименты. Тот, кто чувствует, что будет должником, должен собирать все чеки, что он или она вносила свой вклад, чтобы потом не делать какие-то выписки. Когда будет раздел имущества, помните, вас спросят, какого цвета холодильник, в каком магазине вы купили, сколько платили, он ломался или нет. Если, не дай бог, забыли, так вы не причастны к вашему холодильнику. Поэтому все должно быть правильно и в законодательстве написано.
Если прочитать, то ты точно знаешь: 50 на 50 – это первое. Второе, я считаю, что спрашивать ребенка: «Кого ты больше любишь?» и определять привязанность – это травма. Это переживается, как предательство на всю жизнь, что ты выбрал какого-то из родителей. Обследовать надо взрослых на их привязанность к ребенку. Выяснять, что же ими движет, когда они говорят: «Отдайте мне». Тогда мы будем точно знать детектор лжи обоих, выясним, может, вообще ребенка не надо ни с той, ни с тем.
«Бабушка – центр семьи, а папа не значим и в черном»
Надежда Цыркун:
Потом, когда мы обследуем ребенка даже в школе, не надо этому сильно доверять. Потому что тесты что-то определяют, но я помню рисунок семьи, все рисуют. Там бабушка такая большая и папа маленький вдали. Говорят: «У них бабушка – центр семьи, а папа не значим и в черном». Оказалось, папа 50 килограммов веса и у него спецодежда черная, он на работе – это адекватно. А бабушка 120 килограммов веса, поэтому она такая крупная. Но не психологически, ребенок реалистически отразил. Не надо сильно полагаться на эти тесты. Поэтому договариваться можно. Самое главное – говорить медиатору: «Я хочу сохранить семью».
«Ребенок должен видеть этичное поведение»
Ольга Шерснева:
Как денежные разбирательства отражаются на ребенке все-таки, постоянно эти скандалы?
Надежда Цыркун:
Смотря, как ведут себя родители его.
Ольга Шерснева:
Как нужно вести себя?
Надежда Цыркун:
Нельзя при ребенке смотреть противными глазами друг на друга, говорить противным голосом: «Моя любимая, иди сюда. Сейчас я тебе... На деньги, вечно тебе мало». Этого не надо. Ребенок должен видеть этичное поведение, вежливое, спокойное, нормальное. Без ребенка – хоть что хотите, потому что он любит и маму, и папу. Мы наполовину состоим из мамы, наполовину – из папы. Если меня спрашивают: «Какую ты свою половину больше любишь?» – потом будет всю оставшуюся жизнь внутриличностный конфликт. Человек будет искать: боже мой, и так плохо, и так. Как жить? Потому вопросы, касающиеся этики поведения, все время присутствуют.
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