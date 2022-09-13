Спрашивать ребёнка: «Кого ты больше любишь?» – это травма. Как сделать развод максимально безболезненным?

Статистика неутешительна – большинство браков распадаются. Люди расходятся и зачастую делают это не мирно, а со скандалами. Если развестись с супругом можно, то с детьми нет. Ведь дети вне зависимости от обстоятельств нуждаются и в папе, и в маме. Но взрослые порой об этом забывают и превращают ребенка в средство для манипуляций. О том, как этого не допустить, поговорили в ток-шоу «Точки над i». «Переживается, как предательство на всю жизнь, что ты выбрал какого-то из родителей» Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Развод – это априори всегда больно для обеих сторон. Как сгладить эту боль для ребенка?

Надежда Цыркун, психолог, кандидат психологических наук, доцент:

Во-первых, не всегда больно. Все надо хорошо и правильно подготовить. Как правило, тот, кто лучше подготовился, вообще не страдает. Надо заранее готовиться – собирать все алименты. Тот, кто чувствует, что будет должником, должен собирать все чеки, что он или она вносила свой вклад, чтобы потом не делать какие-то выписки. Когда будет раздел имущества, помните, вас спросят, какого цвета холодильник, в каком магазине вы купили, сколько платили, он ломался или нет. Если, не дай бог, забыли, так вы не причастны к вашему холодильнику. Поэтому все должно быть правильно и в законодательстве написано. Если прочитать, то ты точно знаешь: 50 на 50 – это первое. Второе, я считаю, что спрашивать ребенка: «Кого ты больше любишь?» и определять привязанность – это травма. Это переживается, как предательство на всю жизнь, что ты выбрал какого-то из родителей. Обследовать надо взрослых на их привязанность к ребенку. Выяснять, что же ими движет, когда они говорят: «Отдайте мне». Тогда мы будем точно знать детектор лжи обоих, выясним, может, вообще ребенка не надо ни с той, ни с тем. «Бабушка – центр семьи, а папа не значим и в черном»