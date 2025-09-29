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Результативная игра Дроздова помогла ЦСКА разгромить «Ладу» в чемпионате КХЛ

29 сентября 2025 11:51
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Результативная игра Ивана Дроздова помогла ЦСКА разгромить «Ладу» в одном из матчей чемпионата КХЛ, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорус заработал 1+1. Наш форвард ассистировал Дмитрию Бучельникову. Для россиянина данный гол стал первым за клуб. Под занавес встречи нападающий нашей национальной команды отличился сам. Финальный результат – 6:2. Исполнитель находился на льду 15 с небольшим минут, нанес один бросок в створ и совершил столько же перехватов. В сезоне в 10 дуэлях у него 2 гола и передача. 

# Хоккей

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