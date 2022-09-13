Мастер-классы по дизайну и выставка стройтоваров. Международный форум «Будпрагрэс-2022» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Как известно, мощнейшим двигателем экономики является в том числе строительная отрасль. Сегодня перед ней стоят непростые задачи – возводить быстро и больше качественного жилья, применять новые технологии и инновации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всем вопросам, связанным с этой индустрией, как раз и посвятили специализированную выставку, которая уже успела приобрести статус международной. Речь о форуме «Будпрагрэс-2022». О том, как прошел первый день работы, в материале Карины Верховцевой.

Это именно тот случай, когда все тенденции строительной индустрии на одной площадке. Выставка «Будпрагрэс-2022» объединила свыше 30 компаний, которые представили свои лучшие продукты. Держим ориентир не только на белорусский рынок, но и на зарубежных партнеров. Большинство совместных проектов реализуют в России. Так, в ближайшее время наши строители начнут работу на космодроме Восточный. А в прошлом белорусы завершили пилотный проект в области образования – школу на 520 мест в Воронежской области. Председатель Союза строителей Беларуси: Россия реализует грандиозные проекты, и мы активно включаемся в эту работу. Подробнее здесь.

Денис Каширов, председатель Пензенского регионального отделения «Опора России»:

Есть чему поучиться, и мы приехали с этой целью. У нас есть проекты, которые мы планируем реализовывать в своем регионе. И вчера уже общались с коллегами из строительного сектора. Нас интересуют в том числе возможности взаимодействия с производителями строительных материалов с возможным последующим заключением дилерских контрактов по реализации белорусской продукции на территории Российской Федерации.

Переходим к восточно-азиатскому вектору сотрудничества. Китайские коллеги презентовали противопожарные двери. К слову, двери сотрудничества между нашими странами открыты уже давно. Это совместные проекты по возведению социальных и инфраструктурных объектов, практикуется и обмен технологиями.

В целом нашим производителям в связи с санкционным давлением пришлось во многом переориентировать логистику. Работа налажена – прирост объемов экспортных поставок отечественных стройматериалов ощутим: от 15 до 20 %. Увеличиваются поставки цемента и щебня. Значительно возрос экспорт стекла, керамической плитки и стекловаты.

Вячеслав Карташов, представитель керамического завода:

В этом году у нас выросло производство практически на 15 % по сравнению с прошлым годом. И увеличился, соответственно, экспорт. Производство выросло только за счет того, что вырос объем продаваемой продукции на экспорт. Почти половина нашей продукции в прошлом месяце ушла в Российскую Федерацию.

Карина Верховцева, корреспондент:

Для каждого этот форум значим по-своему. Для каких-то предприятий это отличная возможность заявить о своих разработках и найти новых партнеров. А для таких посетителей, как мы с вами, это шанс вдохновиться на новые дизайнерские цветовые решения для ремонта в доме, например. К слову, в первый день работы площадки ее успели облюбовать и студенты. К вопросу о кадрах: те, чья специализация будет напрямую связана со сферой строительства, не упускают возможности наладить мосты с будущими работодателями.

Вероника Климович, студентка Белорусского государственного технологического университета:

Пришла на выставку посмотреть, тут много разных направлений. Очень интересно, помогает найти себя. Допустим, есть какие-то архитектурные, строительные, то есть много отраслей. Это очень интересно. И помогает найти подработку после университета.