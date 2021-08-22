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«Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше?

22 августа 2021 17:34
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Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.

«Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше?-1

Сегодня поверхностная обработка дорог в Беларуси – широко распространенная практика. Эмульсия намертво приклеивает мелкий щебень к дорожному полотну и надежно защищает асфальтобетонное покрытие, существенно продлевая срок его эксплуатации.

«Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше?-4

Олег Жиженский, начальник отдела предприятия «Гомельоблдорстрой»:
Преимущество данной технологии в том, что она более дешевая. Поэтому этот способ наиболее популярный у нас при ремонте. Достигаем безопасность дорожного движения одновременно с качеством защитного слоя.

Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами. Как это было, читайте здесь.

# Автодороги Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Александр Добриян # Руслан Шебеко # Олег Жиженский # Сергей Атрощенко # Александр Падута # Светлана Костюкевич # Игорь Кравченко # Анатолий Басалай # Василий Поляк # Фотофакт

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