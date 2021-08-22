«Способ наиболее популярный». Как в Беларуси делают дороги, чтобы служили дольше?

Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.

Сегодня поверхностная обработка дорог в Беларуси – широко распространенная практика. Эмульсия намертво приклеивает мелкий щебень к дорожному полотну и надежно защищает асфальтобетонное покрытие, существенно продлевая срок его эксплуатации.

Олег Жиженский, начальник отдела предприятия «Гомельоблдорстрой»:

Преимущество данной технологии в том, что она более дешевая. Поэтому этот способ наиболее популярный у нас при ремонте. Достигаем безопасность дорожного движения одновременно с качеством защитного слоя.