«Пыль была невероятная, как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами

Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.

Асфальт здесь появится в ближайшее время. Модернизация существенно упростит жизнь местных автомобилистов, а главное –даст мощный импульс развитию территорий, находящихся на периферии районов. Финансы ограничены, поэтому очередность ремонта диктует экономический эффект, и здесь он на лицо. Оказывается, есть способ ускорить решение дорожного вопроса. Первыми в области им воспользовались жители Гомельского района.

Анатолий Басалай, житель Гомельского района:

Когда не было дороги, больше всех страдал, наверно, я. У меня дом крайний. Пыль была невероятная, как туман. И то, что было выращено на участке, нельзя было собирать. То есть вишни вырастали – я их не собирал, виноград был – тоже оставлял. Были все в пыли, невозможно было даже отмыть. Я был готов на все, чтобы эта дорога была заасфальтирована.

На эту дорогу деньги собирали всей округой: среди дольщиков дачники из трех садовых товариществ и жители деревни Плесы. Собранных 60 тысяч рублей хватило на километр дороги. Точнее, только на асфальт. Доставку и укладку взяли на себя дорожники. Такое вот частно-государственное партнерство в деле модернизации путей сообщения.