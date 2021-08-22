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«Пыль была невероятная, как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами

22 августа 2021 17:46
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Новости беларуси. За пятилетку планируется отремонтировать почти 7 000 километров местных дорог, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они соединяют более 23 тысяч населенных пунктов. Их общая протяженность почти вдвое превышает длину экватора Земли.

«Пыль была невероятная, как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами-1

Асфальт здесь появится в ближайшее время. Модернизация существенно упростит жизнь местных автомобилистов, а главное –даст мощный импульс развитию территорий, находящихся на периферии районов. Финансы ограничены, поэтому очередность ремонта диктует экономический эффект, и здесь он на лицо. Оказывается, есть способ ускорить решение дорожного вопроса. Первыми в области им воспользовались жители Гомельского района.

«Пыль была невероятная, как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами-4

Анатолий Басалай, житель Гомельского района:
Когда не было дороги, больше всех страдал, наверно, я. У меня дом крайний. Пыль была невероятная, как туман. И то, что было выращено на участке, нельзя было собирать. То есть вишни вырастали – я их не собирал, виноград был – тоже оставлял. Были все в пыли, невозможно было даже отмыть. Я был готов на все, чтобы эта дорога была заасфальтирована.

«Пыль была невероятная, как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами-7

На эту дорогу деньги собирали всей округой: среди дольщиков дачники из трех садовых товариществ и жители деревни Плесы. Собранных 60 тысяч рублей хватило на километр дороги. Точнее, только на асфальт. Доставку и укладку взяли на себя дорожники. Такое вот частно-государственное партнерство в деле модернизации путей сообщения.

«Пыль была невероятная, как туман». Жители Гомельского района страдали от бездорожья и сделали дорогу сами-10

Василий Поляк, председатель садового товарищества «Плесы»:
Реагировали по-разному. Большинство, конечно, «за» проголосовали. Есть люди, которые сказали, что эта дорога на балансе района лежит, и мы не будем помогать. А есть люди, у которых нет машин, но они посчитали нужным сдать деньги.

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