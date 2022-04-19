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«Споры были достаточно горячими». Как выбирались проекты на конкурс молодёжных инициатив, рассказывает Александр Лукьянов

19 апреля 2022 19:00
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Новости Беларуси. От креативной задумки до практической реализации не так уж и много шагов. Тому подтверждение – конкурс молодежных инициатив. 19 апреля в Минске назвали его победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Споры были достаточно горячими». Как выбирались проекты на конкурс молодёжных инициатив, рассказывает Александр Лукьянов-1

Проводился он первый раз, однако заявок поступило немало – порядка полутысячи. Тематика обширная – от правового до патриотического воспитания, развитие регионов, создание социальных площадок, образовательных платформ. Эксперты отметили, что конкурс вполне может стать шагом к системе малых президентских грантов.

«Споры были достаточно горячими». Как выбирались проекты на конкурс молодёжных инициатив, рассказывает Александр Лукьянов-4

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Процесс отбора проектов был достаточно сложным, каждый проект обсуждался. Споры были достаточно горячими. Мне также приятно отметить, что практически все социальные ниши нашей молодежью были охвачены.

Ирина Старовойтова о республиканском конкурсе молодежных инициатив: важно реализовать идеи в конкретные результаты. Подробнее здесь.

# Молодежь Беларуси # общество # Александр Лукьянов # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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