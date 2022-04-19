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Ирина Старовойтова о республиканском конкурсе молодёжных инициатив: важно реализовать идеи в конкретные результаты

19 апреля 2022 18:59
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Новости Беларуси. От креативной задумки до практической реализации не так уж и много шагов. Тому подтверждение – конкурс молодежных инициатив. 19 апреля в Минске назвали его победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводился он первый раз, однако заявок поступило немало – порядка полутысячи. Тематика обширная – от правового до патриотического воспитания, развитие регионов, создание социальных площадок, образовательных платформ. Эксперты отметили, что конкурс вполне может стать шагом к системе малых президентских грантов.

Ирина Старовойтова о республиканском конкурсе молодёжных инициатив: важно реализовать идеи в конкретные результаты-1

Активную и целеустремленную молодежь необходимо поддерживать. Это вклад в будущее нашей страны. Впоследствии на реализуемых сегодня проектах будет формироваться уже новое поколение белорусов.

Ирина Старовойтова о республиканском конкурсе молодёжных инициатив: важно реализовать идеи в конкретные результаты-4

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:
Основная идея конкурса в том, чтобы поддержать молодежные инициативы и в том, чтобы реализовать эти идеи в конкретные результаты.

Названы имена 18 победителей. Какие необычные идеи предлагают реализовать молодые белорусы, читайте здесь.

# Молодежь Беларуси # общество # Ирина Старовойтова # Глеб Прокофьев # Фотофакт

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