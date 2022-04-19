Ирина Старовойтова о республиканском конкурсе молодёжных инициатив: важно реализовать идеи в конкретные результаты

Новости Беларуси. От креативной задумки до практической реализации не так уж и много шагов. Тому подтверждение – конкурс молодежных инициатив. 19 апреля в Минске назвали его победителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проводился он первый раз, однако заявок поступило немало – порядка полутысячи. Тематика обширная – от правового до патриотического воспитания, развитие регионов, создание социальных площадок, образовательных платформ. Эксперты отметили, что конкурс вполне может стать шагом к системе малых президентских грантов.