Узбекистан входит в топ-10 экспортёров туруслуг в Беларуси

Активизация туристических потоков, обмен опытом и подготовка квалифицированных кадров. Эти вопросы в центре внимания экспертов белорусско-узбекского туристического форума. В нашей стране он проходит впервые, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Узбекистан входит в топ-10 экспортеров туруслуг в Беларуси. За 2023 год нашу страну посетили более 32 тысяч граждан этой страны, абсолютный рекорд. У гостей особенно востребованы медицинский, лечебно-оздоровительный и гастрономический туризм. Однако потенциал в этой сфере остается неисчерпанным. Главная цель форума – поиск новых путей развития. И некоторые договоренности уже есть: страны планируют подписать дорожную карту сотрудничества на следующие два года.

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси: Главное сегодня – направить туристические потоки в обоих направлениях. У нас для этого есть перспективы. Мы выстраиваем серьезные такие мероприятия. В прошлом году подписали соглашение, сегодня еще подпишем дополнение к этому соглашению. То есть это дорожная карта, конкретный план мероприятий.

Джамшид Абдусаламов, первый заместитель председателя Комитета по туризму при Министерстве экологии, охраны окружающей среды и изменения климата Узбекистана:

Турпоток динамично растет. Если в прошлом году порядка 9,5 тысячи туристов посетили Республику Узбекистан, то в этом году мы планируем, что эти цифры будут увеличены. И мы работаем в обоих направлениях. Сегодня мы уже провели переговоры с представителями «Белавиа» по увеличению количества рейсов, по организации чартерных рейсов.

Привлекательность нашей страны среди зарубежных путешественников с каждым годом растет. За 2023-й Беларусь посетили более 5 миллионов иностранных гостей из 174 стран. При этом экспорт туруслуг превысил 200 миллионов долларов.