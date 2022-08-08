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Спортивный комплекс с бассейном и игровыми полями откроют в лагере «Энергетик»

08 августа 2022 14:25
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Новости Беларуси. В оздоровительном лагере «Энергетик» возводят новый спортивный комплекс с игровыми полями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Подробней в сюжете Юлии Минич.  

Спортивный комплекс с бассейном и игровыми полями откроют в лагере «Энергетик»-1

Торжественная линейка, радостные улыбки и задорный смех. И это лишь второй день пребывания девочек и мальчиков в оздоровительном лагере «Энергетик». Пока они знакомятся с территорией и ребятами. Для некоторых из воспитателей это первый опыт в педагогике, а есть те, кто практикует каждое лето.  

Спортивный комплекс с бассейном и игровыми полями откроют в лагере «Энергетик»-4

Никита Капли, воспитатель детского оздоровительного лагеря «Энергетик» филиала «Минские электрические сети» РУП «Минскэнерго»:  
Я первый раз в лагере, это мой первый опыт. Пока мне все нравится, все отлично. Ребята веселые, не дают мне заскучать. Мы сегодня вечером решили собраться всем отрядом в одной из беседок. И проголосовать, методом голосования выбрать лучшее название. Думаю, «Нлошки». Они летают весело, знаете, везде по лагерю.  

Подробности в видеоматериале.  

# Детские лагеря в Беларуси # общество # Юлия Минич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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