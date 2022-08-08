Спортивный комплекс с бассейном и игровыми полями откроют в лагере «Энергетик»

Новости Беларуси. В оздоровительном лагере «Энергетик» возводят новый спортивный комплекс с игровыми полями, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Подробней в сюжете Юлии Минич.

Торжественная линейка, радостные улыбки и задорный смех. И это лишь второй день пребывания девочек и мальчиков в оздоровительном лагере «Энергетик». Пока они знакомятся с территорией и ребятами. Для некоторых из воспитателей это первый опыт в педагогике, а есть те, кто практикует каждое лето.