«Подарочные сертификаты, денежные выплаты». Семьям из Клецкого района помогут собрать детей в школу

Новости Беларуси. Малообеспеченным и многодетным семьям из Клецкого района помогут собрать детей в школу во время благотворительного марафона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В рамках марафона стартовали акции «В школу с «Добрым сердцем!», «Первый раз – в первый класс», «Соберем портфель первокласснику», «Здравствуй школа!» Большую поддержку малообеспеченные и многодетные семьи получают в том числе и от профсоюзов.

Марина Плотко, председатель Клецкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Мальчишкам и девчонкам, которые воспитываются в неполных, малообеспеченных, многодетных семьях оказываем всегда материальную поддержку. За счет профсоюзного бюджета первичных профсоюзных организаций, профсоюзного бюджета Клецкого объединения профсоюзов. Безусловно, родители ждут подарочные сертификаты, денежные выплаты для приобретения необходимых товаров.

Анна Синькевич:

Когда мы планировали семью, мы не рассчитывали на какую-то поддержку государства либо какие-то акции. На свои силы рассчитывали. Сейчас собираем в школу вроде бы и самостоятельно. Но, оказывается, у нас есть акции, о которых нас оповещают и наш профсоюз, и Клецкий ТЦСОН. Они оказывают огромную поддержку и помощь.