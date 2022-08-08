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«Подарочные сертификаты, денежные выплаты». Семьям из Клецкого района помогут собрать детей в школу

08 августа 2022 14:24
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Новости Беларуси. Малообеспеченным и многодетным семьям из Клецкого района помогут собрать детей в школу во время благотворительного марафона, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Подарочные сертификаты, денежные выплаты». Семьям из Клецкого района помогут собрать детей в школу-1

В рамках марафона стартовали акции «В школу с «Добрым сердцем!», «Первый раз – в первый класс», «Соберем портфель первокласснику», «Здравствуй школа!» Большую поддержку малообеспеченные и многодетные семьи получают в том числе и от профсоюзов.

«Подарочные сертификаты, денежные выплаты». Семьям из Клецкого района помогут собрать детей в школу-4

Марина Плотко, председатель Клецкой районной организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:
Мальчишкам и девчонкам, которые воспитываются в неполных, малообеспеченных, многодетных семьях оказываем всегда материальную поддержку. За счет профсоюзного бюджета первичных профсоюзных организаций, профсоюзного бюджета Клецкого объединения профсоюзов. Безусловно, родители ждут подарочные сертификаты, денежные выплаты для приобретения необходимых товаров.

«Подарочные сертификаты, денежные выплаты». Семьям из Клецкого района помогут собрать детей в школу-7

Анна Синькевич:
Когда мы планировали семью, мы не рассчитывали на какую-то поддержку государства либо какие-то акции. На свои силы рассчитывали. Сейчас собираем в школу вроде бы и самостоятельно. Но, оказывается, у нас есть акции, о которых нас оповещают и наш профсоюз, и Клецкий ТЦСОН. Они оказывают огромную поддержку и помощь.

«Подарочные сертификаты, денежные выплаты». Семьям из Клецкого района помогут собрать детей в школу-10

В 2021-м помощь на подготовку детей к учебному году была оказана на сумму 27 миллионов рублей. Единовременную материальную помощь получили 110 тысяч многодетных семей на 220 тысяч детей-школьников. Средний размер матпомощи в целом по стране составил 71 рубль.

# Социальная помощь # общество # Марина Плотко # Анна Синькевич # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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