В РНПЦ «Мать и дитя» поступают самые «тяжёлые» роженицы – с какими диагнозами принимают?

Высший пилотаж в медицине: специалисты центра каждый день доказывают, что невозможное возможно. И то, что раньше нельзя было даже представить, сегодня по силам специалистам. Уникальные операционные вмешательства здесь поставлены на поток, рассказали в программе «Созидаем вместе».

Александр Богомолов, заведующий отделением анестезиологии и реанимации РНПЦ «Мать и дитя»:

Ежегодно через отделение анестезиологии и реанимации проходит 3 000 пациенток. Выполняется с участием наших врачей-анестезиологов и реаниматологов более 4 000 анестезиологических пособий. В нашем центре концентрируются наиболее «тяжелые» пациентки с тяжелой экстрагенитальной патологией, с тромбоэмболическими осложнениями, с пороками сердца, с трансплантированными органами, с сахарным диабетом. И, в общем-то, центр создавался как центр четвертого уровня для оказания высокотехнологической помощи, целью которого являлось снижение материнской смертности. Он один из самых низких в мире, в нашей республике, в том числе благодаря нашей разноуровневой системе оказания помощи. Мы осуществляем досрочное, бережное родоразрешение с получением хороших результатов. Мы используем кровосберегающие технологии и новые подходы к восполнению массивной кровопотери, которая является ведущей причиной материнской смертности во всем мире. Практически все женщины нашей республики концентрируются здесь. Аномалия прикрепления плаценты – в год мы оперируем около 30 таких женщин с получением хороших результатов.