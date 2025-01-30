«Критика Президента абсолютно справедлива» – Олег Чикун о результатах белорусских футболистов

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Олег Чикун, председатель Федерации футбола Минской области:

Государство – гарант вот этого всего, это абсолютно справедливо. Пожалуйста, работай, показывай результат и получай свои гонорары, свои деньги. На сегодняшний день, будем говорить, к сожалению, мы похвастаться не можем, поэтому, я думаю, критика Президента абсолютно справедлива и по делу. Надо делать выводы и выходить на более высокий уровень, показывать более стабильные и важные результаты, поэтому здесь в полном согласии с Президентом.