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«Критика Президента абсолютно справедлива» – Олег Чикун о результатах белорусских футболистов

30 января 2025 16:25
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

«Критика Президента абсолютно справедлива» – Олег Чикун о результатах белорусских футболистов-2

Олег Чикун, председатель Федерации футбола Минской области:
Государство – гарант вот этого всего, это абсолютно справедливо. Пожалуйста, работай, показывай результат и получай свои гонорары, свои деньги. На сегодняшний день, будем говорить, к сожалению, мы похвастаться не можем, поэтому, я думаю, критика Президента абсолютно справедлива и по делу. Надо делать выводы и выходить на более высокий уровень, показывать более стабильные и важные результаты, поэтому здесь в полном согласии с Президентом.

# Интервью # Виктория Ходосок # Александр Лукашенко # Футбол # Футбол Беларуси

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