Белорус о Лукашенко: «Это очень открытый человек с открытой душой!»

Олег Чикун, председатель Федерации футбола Минской области:

Это история, это на всю жизнь, это память. Я вот как посмотрю, он как был при первой встрече, так и на последней. По мне, это наш тот же Президент, наш народный Президент, я бы сказал так однозначно, потому что для меня как был в 1994-м Александр Григорьевич, так, наверное, и на последней встрече. Это очень открытый человек с открытой душой, и все этапы, которые он прошел, жизненные этапы, – говорит о том и способствует тому, что человек очень интересуется разными сферами деятельности, в том числе и физкультурой, и спортом в стране. Поэтому я думаю, что в этом плане это очень сильное качество Президента.