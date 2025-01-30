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Энергичный и Президент, и футболист – Олег Чикун вспомнил Лукашенко в 90-х

30 января 2025 16:19
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Энергичный и Президент, и футболист – Олег Чикун вспомнил Лукашенко в 90-х-2

Олег Чикун, председатель Федерации футбола Минской области:
Мне посчастливилось встречаться с Президентом несколько раз. В качестве одного из арбитров товарищеского матча между сборной командой студентов вузов города Минска и командой минского «Динамо». Александр Григорьевич в то время выступал за команду студентов. Народ в то время, и мое тоже мнение, я абсолютно уверен в том, что это новый Президент, молодой, энергичный, перспективный. Очень хорошее впечатление. Это подтвердилось на футбольном поле, когда Александр Григорьевич вот здесь, при открытии этого футбольного центра, при встрече, когда говорил, что я его захваливаю в том, что он хорошо играет в хоккей, я вам честно скажу, даже в тот момент, он владел хорошим навыком игры в футбол. Он абсолютно не затерялся в команде студентов. Он хорошо очень играл.

# Интервью # Александр Лукашенко # Виктория Ходосок # Футбол # Футбол Беларуси

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