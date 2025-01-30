Энергичный и Президент, и футболист – Олег Чикун вспомнил Лукашенко в 90-х

Олег Чикун, председатель Федерации футбола Минской области:

Мне посчастливилось встречаться с Президентом несколько раз. В качестве одного из арбитров товарищеского матча между сборной командой студентов вузов города Минска и командой минского «Динамо». Александр Григорьевич в то время выступал за команду студентов. Народ в то время, и мое тоже мнение, я абсолютно уверен в том, что это новый Президент, молодой, энергичный, перспективный. Очень хорошее впечатление. Это подтвердилось на футбольном поле, когда Александр Григорьевич вот здесь, при открытии этого футбольного центра, при встрече, когда говорил, что я его захваливаю в том, что он хорошо играет в хоккей, я вам честно скажу, даже в тот момент, он владел хорошим навыком игры в футбол. Он абсолютно не затерялся в команде студентов. Он хорошо очень играл.