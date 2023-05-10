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Спорт для смелых: почему прыжки на батуте набирают популярность? Узнали у призёров открытого первенства Минска

10 мая 2023 14:35
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Новости Беларуси. Юные батутисты из Вилейки взяли на открытом первенстве Минска призовые места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в районной спортивной школе занимаются 300 учеников, представлены разные виды. Но ставку делают на сложнокоординационный вид – прыжки на батуте. Кстати, именно в этом зале начинал свой спортивный путь Иван Литвинович – олимпийский чемпион по прыжкам на батуте.  

Заглянула в зал наш корреспондент Дарья Седун.  

Спорт для смелых: почему прыжки на батуте набирают популярность? Узнали у призёров открытого первенства Минска-1

В зале прыжков на батуте Вилейской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва традиционно много ребят. Этот вид спорта здесь очень популярен. Но требует хорошей физической подготовки и отличной координации.  

Спорт для смелых: почему прыжки на батуте набирают популярность? Узнали у призёров открытого первенства Минска-4

Дарья Седун, корреспондент:  
Батут такой вид спорта, где даже просто решиться на первое исполнение некоторых элементов бывает непросто. Поэтому здесь самые отважные и смелые ребята. С каждым занятием прыгают все выше, в воздухе выполняют самые сложные элементы.  

Подробности в видео.  

# Батут # общество # Дарья Седун # Иван Литвинович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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