Спорт для смелых: почему прыжки на батуте набирают популярность? Узнали у призёров открытого первенства Минска

Новости Беларуси. Юные батутисты из Вилейки взяли на открытом первенстве Минска призовые места, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в районной спортивной школе занимаются 300 учеников, представлены разные виды. Но ставку делают на сложнокоординационный вид – прыжки на батуте. Кстати, именно в этом зале начинал свой спортивный путь Иван Литвинович – олимпийский чемпион по прыжкам на батуте. Заглянула в зал наш корреспондент Дарья Седун.

В зале прыжков на батуте Вилейской специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва традиционно много ребят. Этот вид спорта здесь очень популярен. Но требует хорошей физической подготовки и отличной координации.