Баклажаны с моцареллой. Рассказываем рецепт вкусной тёплой закуски

Лена Климук, кулинар:
Приготовим вкусную теплую закуску из баклажанов с моцареллой.
Лена Климук, кулинар:
Приготовим вкусную теплую закуску из баклажанов с моцареллой.
Баклажан разрезаем вдоль. Небольшим ножом делаем перекрестные надрезы.
Перекладываем в форму. Нужно расправить баклажан и снова свернуть – образуется больше места между ячейками. Поливаем все оливковым маслом. Присыпем солью. Добавим сухой чеснок.
Тонкими слайсами нарежем томат. Выкладываем томат.
Кружочками нарезаем моцареллу и выкладываем ее на томаты. Снова немного оливкового масла. Бальзамический соус. Несколько веточек тимьяна. Отправляем баклажаны в предварительно разогретую духовку.
Баклажаны запеклись. Перекладываем их на сервировочную тарелку. Завтрак готов!
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