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Баклажаны с моцареллой. Рассказываем рецепт вкусной тёплой закуски

10 мая 2023 14:33
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим вкусную теплую закуску из баклажанов с моцареллой.

Баклажаны с моцареллой. Рассказываем рецепт вкусной тёплой закуски-1

Баклажаны с моцареллой. Рассказываем рецепт вкусной тёплой закуски-3

Баклажан разрезаем вдоль. Небольшим ножом делаем перекрестные надрезы.

Баклажаны с моцареллой. Рассказываем рецепт вкусной тёплой закуски-6

Перекладываем в форму. Нужно расправить баклажан и снова свернуть – образуется больше места между ячейками. Поливаем все оливковым маслом. Присыпем солью. Добавим сухой чеснок.

Баклажаны с моцареллой. Рассказываем рецепт вкусной тёплой закуски-9

Тонкими слайсами нарежем томат. Выкладываем томат.

Баклажаны с моцареллой. Рассказываем рецепт вкусной тёплой закуски-12

Кружочками нарезаем моцареллу и выкладываем ее на томаты. Снова немного оливкового масла. Бальзамический соус. Несколько веточек тимьяна. Отправляем баклажаны в предварительно разогретую духовку.

Баклажаны с моцареллой. Рассказываем рецепт вкусной тёплой закуски-15

Баклажаны запеклись. Перекладываем их на сервировочную тарелку. Завтрак готов!

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