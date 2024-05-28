В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы
В трех районах Минской области введены запреты на посещение лесов – это Березинский, Борисовский и Логойский. Мера необходимая в связи с жаркой погодой. Во всех остальных районах Минской области введены ограничения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это означает, что нельзя заезжать в лес на машинах, при этом пешие прогулки разрешаются с соблюдением требований пожарной безопасности. Напомним, если вводится запрет, то посещать лесной фонд категорически запрещено. Нарушителей ожидает штраф.
Федор Кукареко, инженер по охране и защите леса Пуховичского лесхоза:
Предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин, 480 рублей. В случае уничтожения или повреждения леса либо торфяников – в виде штрафа до 30 базовых величин, 1 200 рублей, с возмещением причиненного вреда окружающей среде.
Данные меры вводятся с целью предотвращения возникновения лесных пожаров, причинения вреда окружающей среде и носят временный характер.