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В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы

28 мая 2024 19:02
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В трех районах Минской области введены запреты на посещение лесов – это Березинский, Борисовский и Логойский. Мера необходимая в связи с жаркой погодой. Во всех остальных районах Минской области введены ограничения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это означает, что нельзя заезжать в лес на машинах, при этом пешие прогулки разрешаются с соблюдением требований пожарной безопасности. Напомним, если вводится запрет, то посещать лесной фонд категорически запрещено. Нарушителей ожидает штраф.

В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы-1

Федор Кукареко, инженер по охране и защите леса Пуховичского лесхоза:
Предусматривается административная ответственность в виде штрафа до 12 базовых величин, 480 рублей. В случае уничтожения или повреждения леса либо торфяников – в виде штрафа до 30 базовых величин, 1 200 рублей, с возмещением причиненного вреда окружающей среде.

В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы-4

Данные меры вводятся с целью предотвращения возникновения лесных пожаров, причинения вреда окружающей среде и носят временный характер.

# Государственная лесная политика # общество

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