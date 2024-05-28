В трёх районах Минской области введён запрет на посещение лесов – нарушителям грозят штрафы

В трех районах Минской области введены запреты на посещение лесов – это Березинский, Борисовский и Логойский. Мера необходимая в связи с жаркой погодой. Во всех остальных районах Минской области введены ограничения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это означает, что нельзя заезжать в лес на машинах, при этом пешие прогулки разрешаются с соблюдением требований пожарной безопасности. Напомним, если вводится запрет, то посещать лесной фонд категорически запрещено. Нарушителей ожидает штраф.