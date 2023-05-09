«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?

Новости Беларуси. Сделать памятные фотографии на фотозонах и побывать на выставке ретро-машин могут минчане и гости столицы в Ботаническом саду, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Праздничное мероприятие открылось под живой аккомпанемент песен военных лет. Выступили солисты Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга и агитбригада Минского городского управления МЧС. Также работали тематические площадки: можно было сыграть в военные фанты, тир или морской бой. А на практикуме по росписи деревянных заготовок все желающие сделали себе памятные сувениры.

Специально приехали в Минск из Москвы посмотреть, как здесь проходит праздник.

Каждый год ходим на праздник, отмечаем, для нас это большая честь. И мы всегда вспоминаем наших предков.

Для нас это большой праздник.

Празднуем его каждый год. Мы каждый год стараемся вместе с ребенком возложить цветы к памятнику, который находится у нас деревне, где мы живем. Прививаем ему, что это один из главных праздников в нашей стране.