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«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?

09 мая 2023 15:18
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Новости Беларуси. Сделать памятные фотографии на фотозонах и побывать на выставке ретро-машин могут минчане и гости столицы в Ботаническом саду, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.  

«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?-1

Праздничное мероприятие открылось под живой аккомпанемент песен военных лет. Выступили солисты Национального академического концертного оркестра Беларуси имени Михаила Яковлевича Финберга и агитбригада Минского городского управления МЧС. Также работали тематические площадки: можно было сыграть в военные фанты, тир или морской бой. А на практикуме по росписи деревянных заготовок все желающие сделали себе памятные сувениры.  

«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?-4

Специально приехали в Минск из Москвы посмотреть, как здесь проходит праздник.  

«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?-7

Каждый год ходим на праздник, отмечаем, для нас это большая честь. И мы всегда вспоминаем наших предков.  

«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?-10

Для нас это большой праздник.  

«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?-13

Празднуем его каждый год. Мы каждый год стараемся вместе с ребенком возложить цветы к памятнику, который находится у нас деревне, где мы живем. Прививаем ему, что это один из главных праздников в нашей стране.  

«Специально приехали в Минск из Москвы». 9 Мая в Ботаническом саду – чем удивляют горожан и гостей столицы?-16

К слову, завершающим аккордом дня станет праздничный фейерверк. Жители Первомайского района смогут увидеть салют у Национальной библиотеки в 23:00.  

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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