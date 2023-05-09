Тематический рейс. Военный эшелон курсирует по Детской железной дороге

Новости Беларуси. День Победы ярко встретила и детская «железка». В праздничный день каждые 22 минуты пассажирский поезд, стилизованный под военный эшелон, отправлялся в тематический рейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый состав тронулся уже в 11 утра. Пассажиры направились на «партизанскую поляну» – остановочный пункт «Сосновый бор». Там гостей встретили ростовые куклы с конкурсами и концертной программой, на которой выступили коллективы из Минска, Орши и Молодечно. В унисон гудку на станции играли военные песни, а юные железнодорожники, примерив на себя солдатскую форму, создали праздничную атмосферу в вагонах.

Сегодня мы, юные железнодорожники-активисты, в составе нашей агитбригады приглашаем пассажиров прокатиться в нашем вагоне под музыкальное сопровождение военными песнями, а на «Сосновом бору» наших юных пассажиров ожидает строевая подготовка, перетягивание каната, игры и веселье, которые не оставят никого равнодушным.

Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги:

Такими мероприятиями мы можем привлечь молодежь, можем донести до них всю важность праздника 9 Мая и других государственных праздников. И, сами устраивая эти праздники, они еще лучше понимают, как это все важно.