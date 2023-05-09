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Тематический рейс. Военный эшелон курсирует по Детской железной дороге

09 мая 2023 15:01
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Новости Беларуси. День Победы ярко встретила и детская «железка». В праздничный день каждые 22 минуты пассажирский поезд, стилизованный под военный эшелон, отправлялся в тематический рейс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Тематический рейс. Военный эшелон курсирует по Детской железной дороге-1

Первый состав тронулся уже в 11 утра. Пассажиры направились на «партизанскую поляну» – остановочный пункт «Сосновый бор». Там гостей встретили ростовые куклы с конкурсами и концертной программой, на которой выступили коллективы из Минска, Орши и Молодечно. В унисон гудку на станции играли военные песни, а юные железнодорожники, примерив на себя солдатскую форму, создали праздничную атмосферу в вагонах.  

Тематический рейс. Военный эшелон курсирует по Детской железной дороге-4

Сегодня мы, юные железнодорожники-активисты, в составе нашей агитбригады приглашаем пассажиров прокатиться в нашем вагоне под музыкальное сопровождение военными песнями, а на «Сосновом бору» наших юных пассажиров ожидает строевая подготовка, перетягивание каната, игры и веселье, которые не оставят никого равнодушным.  

Тематический рейс. Военный эшелон курсирует по Детской железной дороге-7

Светлана Марутко, заместитель начальника Детской железной дороги:  
Такими мероприятиями мы можем привлечь молодежь, можем донести до них всю важность праздника 9 Мая и других государственных праздников. И, сами устраивая эти праздники, они еще лучше понимают, как это все важно.  

Тематический рейс. Военный эшелон курсирует по Детской железной дороге-10

День победы для стальных магистралей особенно важен. В годы войны железнодорожные сети внесли неоценимый вклад в разгром немецко-фашистских захватчиков. За первые месяцы Великой Отечественной с помощью ЖД было эвакуировано более 18 миллионов человек.  

# День Победы # общество # Светлана Марутко # Фотофакт

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