«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском

Новости Беларуси. Полигон Лосвидо под Витебском. Здесь миротворческие силы ОДКБ отрабатывают совместные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Полигон Лосвидо под Витебском. Здесь миротворческие силы ОДКБ отрабатывают совместные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Учения в активной фазе. Военные получили приказ: максимально быстро связать с «большой землей», отрезанный «боевыми действиями» поселок.
Задачу усложняли проливной дождь и размытая дорога. В итоге получилась надежная 150-метровая переправа, по которой доставили гуманитарную помощь.
Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы приступили к выполнению отдельных задач: проводка гуманитарных конвоев с учетом местности на данном полигоне. Специально был наведен мост, чтобы мы отработали преодоление водной преграды.
Потому что для территории что Российской Федерации, что Республики Беларусь это важно. Поэтому мы отработали данный вопрос и выход колонн, доставка груза различными способами.
Учения плановые и никак не связаны с ситуацией, которая разворачивается в Беларуси и за ее пределами. Формат маневров, которые проходят ежегодно с 2012 года, в этот раз несколько изменили. Практически все участники «Нерушимого братства», а это около 900 человек, с опытом миротворческих операций, в том числе и под эгидой ООН.
Читайте также:
Генсек ОДКБ о Нагорном Карабахе: идёт уже активно обсуждение миротворчества в этом регионе
Александр Лукашенко: ОДКБ быть мы будем очень активно участвовать. И даже если кому-нибудь это будет не с руки, все равно будем работать
Станислав Зась: практически все участники учений с опытом участия в миротворческих операциях, в том числе под эгидой ООН