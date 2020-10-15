«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском

Потому что для территории что Российской Федерации, что Республики Беларусь это важно. Поэтому мы отработали данный вопрос и выход колонн, доставка груза различными способами.

Учения плановые и никак не связаны с ситуацией, которая разворачивается в Беларуси и за ее пределами. Формат маневров, которые проходят ежегодно с 2012 года, в этот раз несколько изменили. Практически все участники «Нерушимого братства», а это около 900 человек, с опытом миротворческих операций, в том числе и под эгидой ООН.