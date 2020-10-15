Прямой эфир

«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском

15 октября 2020 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Полигон Лосвидо под Витебском. Здесь миротворческие силы ОДКБ отрабатывают совместные действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском-1

Учения в активной фазе. Военные получили приказ: максимально быстро связать с «большой землей», отрезанный «боевыми действиями» поселок.

«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском-4

Задачу усложняли проливной дождь и размытая дорога. В итоге получилась надежная 150-метровая переправа, по которой доставили гуманитарную помощь.

«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском-7

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Мы приступили к выполнению отдельных задач: проводка гуманитарных конвоев с учетом местности на данном полигоне. Специально был наведен мост, чтобы мы отработали преодоление водной преграды.

«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском-10

Потому что для территории что Российской Федерации, что Республики Беларусь это важно. Поэтому мы отработали данный вопрос и выход колонн, доставка груза различными способами.

«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском-13

Учения плановые и никак не связаны с ситуацией, которая разворачивается в Беларуси и за ее пределами. Формат маневров, которые проходят ежегодно с 2012 года, в этот раз несколько изменили. Практически все участники «Нерушимого братства», а это около 900 человек, с опытом миротворческих операций, в том числе и под эгидой ООН.

«Специально был наведён мост». Как проходят учения миротворческих сил ОДКБ под Витебском-16

Читайте также:

Генсек ОДКБ о Нагорном Карабахе: идёт уже активно обсуждение миротворчества в этом регионе

Александр Лукашенко: ОДКБ быть мы будем очень активно участвовать. И даже если кому-нибудь это будет не с руки, все равно будем работать

Станислав Зась: практически все участники учений с опытом участия в миротворческих операциях, в том числе под эгидой ООН

# ОДКБ # общество # Вадим Денисенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: тихая, спокойная страна, а вот в Минске мы никак не можем голову в руки взять
15 октября 2020 16:59

Александр Лукашенко: тихая, спокойная страна, а вот в Минске мы никак не можем голову в руки взять

Армия по контракту, декретный в счёт трудового стажа. Что предложила молодёжь на диалоговой площадке в Могилёве?
15 октября 2020 16:58

Армия по контракту, декретный в счёт трудового стажа. Что предложила молодёжь на диалоговой площадке в Могилёве?

Василий Панасюк: портал 115.бел только фиксирует красиво проблему, исполнение иногда желает быть более оперативным и качественным
15 октября 2020 16:57

Василий Панасюк: портал 115.бел только фиксирует красиво проблему, исполнение иногда желает быть более оперативным и качественным