Александр Лукашенко: «ОДКБ быть. Даже если кому-нибудь это будет не с руки, мы всё равно будем работать»

Глава государства уверен: Организация Договора о коллективной безопасности – важная структура, которую необходимо развивать и дальше. Это понимание на новый уровень вывели события последних месяцев. Речь не только о волнениях в Беларуси, но и сразу о нескольких серьезных конфликтах в регионе. Напряжение отмечали и у наших западных границ. И чтобы продемонстрировать возможность и твердое намерение отстаивать свой суверенитет и независимость перед внешней угрозой, наша страна была вынуждена привести часть Вооруженных Сил в боевую готовность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

События у нас в августе и реакция прежде всего Российской Федерации на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и ее нам надо развивать. В первом моем разговоре с Путиным я как раз ему об этом сказал: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна.

Мы очень точно в свое время, когда ты был госсекретарем, определились (Станислав Васильевич – помнишь) по нашей военной доктрине. Мы ведь кол забили на том, что все будет начинаться сейчас изнутри, а потом уже будут приглашать, если у них получится, иностранные войска, или в этом направлении развиваться события будут. Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы вынуждены были реагировать.

ОДКБ быть. Мы будем очень активно участвовать в этом. И даже если кому-нибудь это будет не с руки, мы все равно будем работать.