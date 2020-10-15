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Александр Лукашенко: «ОДКБ быть. Даже если кому-нибудь это будет не с руки, мы всё равно будем работать»

15 октября 2020 10:33
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Новости Беларуси. Беларусь и дальше будет активно участвовать в деятельности ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом Александр Лукашенко заявил 15 октября на встрече с генеральным секретарем Организации Станиславом Засем.

Александр Лукашенко: «ОДКБ быть. Даже если кому-нибудь это будет не с руки, мы всё равно будем работать»-1

Глава государства уверен: Организация Договора о коллективной безопасности – важная структура, которую необходимо развивать и дальше. Это понимание на новый уровень вывели события последних месяцев. Речь не только о волнениях в Беларуси, но и сразу о нескольких серьезных конфликтах в регионе. Напряжение отмечали и у наших западных границ. И чтобы продемонстрировать возможность и твердое намерение отстаивать свой суверенитет и независимость перед внешней угрозой, наша страна была вынуждена привести часть Вооруженных Сил в боевую готовность.  

Маневры в западном регионе, по мнению Президента, остудили пыл особо активных партнеров извне.

Александр Лукашенко: «ОДКБ быть. Даже если кому-нибудь это будет не с руки, мы всё равно будем работать»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
События у нас в августе и реакция прежде всего Российской Федерации на эти события свидетельствуют о том, что эта организация очень важная и ее нам надо развивать. В первом моем разговоре с Путиным я как раз ему об этом сказал: теперь мы, наверное, поняли, что такое это ОДКБ и для чего нам эта организация нужна.

Мы очень точно в свое время, когда ты был госсекретарем, определились (Станислав Васильевич – помнишь) по нашей военной доктрине. Мы ведь кол забили на том, что все будет начинаться сейчас изнутри, а потом уже будут приглашать, если у них получится, иностранные войска, или в этом направлении развиваться события будут. Примерно так могло быть в Беларуси, поэтому мы вынуждены были реагировать.

ОДКБ быть. Мы будем очень активно участвовать в этом. И даже если кому-нибудь это будет не с руки, мы все равно будем работать. 

Александр Лукашенко: «ОДКБ быть. Даже если кому-нибудь это будет не с руки, мы всё равно будем работать»-7

В работу Организации в 2020 году коррективы внесла пандемия. Большинство мероприятий проходит в онлайн-режиме. Из семи запланированных маневров реализовать удалось только два, один из которых – «Эшелон-2020» в России.  

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Станислав Зась # Виктор Хренин # Владимир Путин # Фотофакт

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