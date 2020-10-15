Станислав Зась: практически все участники учений с опытом участия в миротворческих операциях, в том числе под эгидой ООН

Новости Беларуси. Беларусь и дальше будет активно участвовать в деятельности ОДКБ. Об этом Александр Лукашенко заявил 15 октября на встрече с генеральным секретарем Организации Станиславом Засем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Глава государства уверен: Организация Договора о коллективной безопасности – важная структура, которую необходимо развивать и дальше. Это понимание на новый уровень вывели события последних месяцев. Речь не только о волнениях в Беларуси, но и сразу о нескольких серьезных конфликтах в регионе.

Напряжение отмечали и у наших западных границ. И чтобы продемонстрировать возможность и твердое намерение отстаивать свой суверенитет и независимость перед внешней угрозой, наша страна была вынуждена привести часть Вооруженных Сил в боевую готовность. Маневры в западном регионе, по мнению Президента, остудили пыл особо активных партнеров извне. Александр Лукашенко: «ОДКБ быть. Даже если кому-нибудь это будет не с руки, мы всё равно будем работать» В работу Организации в 2020 году коррективы внесла пандемия. Большинство мероприятий проходит в онлайн-режиме. Из семи запланированных маневров реализовать удалось только два, один из которых «Эшелон-2020» в России.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

Практически все участники этих учений с опытом участия в миротворческих операциях, в том числе и под эгидой ООН. Это будет хорошая площадка для обмена опытом. Впервые на таких учениях мы развертываем миротворческую миссию из числа сотрудников Секретариата ОДКБ и Объединенного штаба. Стоит цель – отработать разграничение полномочий, функций между командованием миротворческих сил и миротворческой миссией, координацию вопросов военных, гуманитарных, политических, организационных, которыми должна заниматься миротворческая миссия.