Генсек ОДКБ о Нагорном Карабахе: идёт уже активно обсуждение миротворчества в этом регионе

Новости Беларуси. В зоне ответственности ОДКБ сегодня неспокойно: пытались раскачать Беларусь, обострился конфликт в Нагорном Карабахе, серьезно штормит Кыргызстан. Роль Организации возрастает в таких условиях в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:

Что касается обострения боевых действий в Карабахе, мы тоже там наблюдаем достаточно успешные попытки наладить диалог между противоборствующими сторонами, вступить в переговорный процесс, вернуться к переговорному процессу. Идет уже активно обсуждение миротворчества в этом регионе.