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Генсек ОДКБ о Нагорном Карабахе: идёт уже активно обсуждение миротворчества в этом регионе

15 октября 2020 17:12
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Новости Беларуси. В зоне ответственности ОДКБ сегодня неспокойно: пытались раскачать Беларусь, обострился конфликт в Нагорном Карабахе, серьезно штормит Кыргызстан. Роль Организации возрастает в таких условиях в разы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ОДКБ о Нагорном Карабахе: идёт уже активно обсуждение миротворчества в этом регионе-1

Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Что касается обострения боевых действий в Карабахе, мы тоже там наблюдаем достаточно успешные попытки наладить диалог между противоборствующими сторонами, вступить в переговорный процесс, вернуться к переговорному процессу. Идет уже активно обсуждение миротворчества в этом регионе.

Генсек ОДКБ о Нагорном Карабахе: идёт уже активно обсуждение миротворчества в этом регионе-4

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# Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе # Станислав Зась # Фотофакт

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