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Специальная билетная касса и тактильные схемы. В Минске на ж/д вокзале установили навигацию для слабовидящих

11 марта 2021 20:56
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Новости Беларуси. Звукоречевая навигация для слабовидящих появилась на железнодорожном вокзале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Специальная билетная касса и тактильные схемы. В Минске на ж/д вокзале установили навигацию для слабовидящих-1

Там установили 100 информаторов и тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, чтобы без посторонней помощи найти нужные объекты и проложить маршрут по вокзалу. С помощью специального мобильного приложения нужно запустить звуковые подсказки. Датчики расположены у главного входа, в зале ожидания, у касс и лифтов.

Специальная билетная касса и тактильные схемы. В Минске на ж/д вокзале установили навигацию для слабовидящих-4

Навигационная система появилась в рамках совместного проекта Белорусской железной дороги и общества инвалидов по зрению.    

Специальная билетная касса и тактильные схемы. В Минске на ж/д вокзале установили навигацию для слабовидящих-7

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский»:
Пользователи данной системы, которые прошли обучение, установили у себя программное обеспечение на смартфон, могут без сопровождения, без чьей-то посторонней помощи прийти на вокзал, воспользоваться нашими услугами. Вышли с предложением об организации на базе минского железнодорожного вокзала учебы для слабовидящих граждан с той целью, чтобы они научились пользоваться данной системой.

Специальная билетная касса и тактильные схемы. В Минске на ж/д вокзале установили навигацию для слабовидящих-10

Также для обслуживания людей с ограниченными возможностями оборудовали специальную билетную кассу. А в лифтах установили панель управления со шрифтом Брайля.

# Белорусская железная дорога # общество # Александр Николюк # Фотофакт

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