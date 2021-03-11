Специальная билетная касса и тактильные схемы. В Минске на ж/д вокзале установили навигацию для слабовидящих

Новости Беларуси. Звукоречевая навигация для слабовидящих появилась на железнодорожном вокзале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Там установили 100 информаторов и тактильные мнемосхемы со шрифтом Брайля, чтобы без посторонней помощи найти нужные объекты и проложить маршрут по вокзалу. С помощью специального мобильного приложения нужно запустить звуковые подсказки. Датчики расположены у главного входа, в зале ожидания, у касс и лифтов.

Навигационная система появилась в рамках совместного проекта Белорусской железной дороги и общества инвалидов по зрению.

Александр Николюк, первый заместитель начальника станции «Минск-Пассажирский»:

Пользователи данной системы, которые прошли обучение, установили у себя программное обеспечение на смартфон, могут без сопровождения, без чьей-то посторонней помощи прийти на вокзал, воспользоваться нашими услугами. Вышли с предложением об организации на базе минского железнодорожного вокзала учебы для слабовидящих граждан с той целью, чтобы они научились пользоваться данной системой.