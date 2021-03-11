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«Руководитель без коллектива никто». Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров трёх вузов

11 марта 2021 20:31
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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.  

Детали этого дня во Дворце Независимости в репортаже Юлии Бешановой.  

«Руководитель без коллектива никто». Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров трёх вузов-1

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Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?

Допуск к новой ответственной работе от Президента получили и руководители трех вузов. Ректором Полоцкого государственного университета согласован Олег Романов, у руля Полесского государственного университета станет Валерий Дунай. Гомельский технический университет имени Сухого возглавил Артур Путято.

«Руководитель без коллектива никто». Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров трёх вузов-4

Все ректоры признаются: молодежь сегодня вовсе не трудная – просто другая. С ребятами нужно разговаривать и не замыкаться на бумажной работе.

«Руководитель без коллектива никто». Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров трёх вузов-7

Артур Путято, ректор Гомельского технического университета имени П. Сухого:
Опыта работы на такой должности нет. Но я предполагаю, что та политика, с которой я иду по жизни, она дает свои плоды. Когда ты всегда можешь поговорить с человеком, это, наверное, важно. На этом вырабатываются даже в некотором смысле личные человеческие качества. Потому что руководитель без коллектива никто.

«Руководитель без коллектива никто». Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров трёх вузов-10

Валерий Дунай, ректор Полесского государственного университета:
Глава государства указал на постоянную необходимость акцентировать внимание на составляющих подготовки высококлассных специалистов, а именно: качество образовательного процесса, связь образовательного процесса и науки и, естественно, связь образовательного процесса и практики. Ну и, конечно, диалог – постоянный диалог, работа с нашей молодежью. Понятно, что вектор формирования и развития вуза формируется в постоянном диалоге администрации, профессорско-преподавательского состава, студенчества.

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Кроме руководителей, которых на новые должности Президент напутствовал лично, портфели получили еще 12 человек. Среди них сразу несколько новых лиц в заместителях министров. Николай Борисевич займет пост заместителя министра иностранных дел, Игорь Скринников теперь замминистра по налогам и сборам, Татьяна Бранцевич с должности заместителя председателя Комитета экономики Минского облисполкома перешла на пост замминистра экономики.

«Руководитель без коллектива никто». Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров трёх вузов-13

Денис Мороз согласован на должность заместителя министра энергетики, пост заместителя министра юстиции займет Сергей Калиновский. Антон Краевский стал заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь.  

Три новых зама и у руководителя таможенного комитета. Обновились руководители нескольких стратегических и дипломатический корпус. Всего 24 новых управленца уже завтра приступят к работе. Вместе с новыми должностями на них возложена и возросшая ответственность.  

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# Отставки и назначения в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Юлия Бешанова # Фотофакт

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