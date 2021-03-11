«Руководитель без коллектива никто». Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров трёх вузов

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов. Детали этого дня во Дворце Независимости в репортаже Юлии Бешановой.

Все ректоры признаются: молодежь сегодня вовсе не трудная – просто другая. С ребятами нужно разговаривать и не замыкаться на бумажной работе.

Артур Путято, ректор Гомельского технического университета имени П. Сухого:

Опыта работы на такой должности нет. Но я предполагаю, что та политика, с которой я иду по жизни, она дает свои плоды. Когда ты всегда можешь поговорить с человеком, это, наверное, важно. На этом вырабатываются даже в некотором смысле личные человеческие качества. Потому что руководитель без коллектива никто.