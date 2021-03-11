«Руководитель без коллектива никто». Александр Лукашенко дал согласие на назначение ректоров трёх вузов
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 11 марта принял ряд важных кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заметная ротация в силовом блоке. Сменились руководители в Следственном комитете Беларуси, Министерстве по чрезвычайным ситуациям. Ряд назначений в Вооруженных Силах. Обновления также в местной вертикали власти и руководстве сразу трех университетов.
Детали этого дня во Дворце Независимости в репортаже Юлии Бешановой.
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Каждая кандидатура изучена персонально. По каким критериям Президент отбирал руководителей силового блока?
Допуск к новой ответственной работе от Президента получили и руководители трех вузов. Ректором Полоцкого государственного университета согласован Олег Романов, у руля Полесского государственного университета станет Валерий Дунай. Гомельский технический университет имени Сухого возглавил Артур Путято.
Все ректоры признаются: молодежь сегодня вовсе не трудная – просто другая. С ребятами нужно разговаривать и не замыкаться на бумажной работе.
Артур Путято, ректор Гомельского технического университета имени П. Сухого:
Опыта работы на такой должности нет. Но я предполагаю, что та политика, с которой я иду по жизни, она дает свои плоды. Когда ты всегда можешь поговорить с человеком, это, наверное, важно. На этом вырабатываются даже в некотором смысле личные человеческие качества. Потому что руководитель без коллектива никто.
Валерий Дунай, ректор Полесского государственного университета:
Глава государства указал на постоянную необходимость акцентировать внимание на составляющих подготовки высококлассных специалистов, а именно: качество образовательного процесса, связь образовательного процесса и науки и, естественно, связь образовательного процесса и практики. Ну и, конечно, диалог – постоянный диалог, работа с нашей молодежью. Понятно, что вектор формирования и развития вуза формируется в постоянном диалоге администрации, профессорско-преподавательского состава, студенчества.
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Кроме руководителей, которых на новые должности Президент напутствовал лично, портфели получили еще 12 человек. Среди них сразу несколько новых лиц в заместителях министров. Николай Борисевич займет пост заместителя министра иностранных дел, Игорь Скринников теперь замминистра по налогам и сборам, Татьяна Бранцевич с должности заместителя председателя Комитета экономики Минского облисполкома перешла на пост замминистра экономики.
Денис Мороз согласован на должность заместителя министра энергетики, пост заместителя министра юстиции займет Сергей Калиновский. Антон Краевский стал заместителем управляющего делами Президента Республики Беларусь.
Три новых зама и у руководителя таможенного комитета. Обновились руководители нескольких стратегических и дипломатический корпус. Всего 24 новых управленца уже завтра приступят к работе. Вместе с новыми должностями на них возложена и возросшая ответственность.
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