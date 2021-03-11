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Вывеску «Лакомки», на которую упала часть фасада, полностью восстановят. Здание дополнительно обследовали

11 марта 2021 20:29
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Новости Беларуси. Здание на проспекте Независимости, 19 (где 10 марта упал кусок фасада, обрушив часть вывески магазина «Лакомка») дополнительно обследовали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Вывеску «Лакомки», на которую упала часть фасада, полностью восстановят. Здание дополнительно обследовали-1

С утра здесь работала вышка коммунальщиков. Рабочие обследовали лепнину на балконах на предмет возможных повреждений и необходимого ремонта.

Вывеску «Лакомки», на которую упала часть фасада, полностью восстановят. Здание дополнительно обследовали-4

Поврежденную вывеску полностью демонтировали. В ближайшее время она будет полностью восстановлена. 

# Коммунальное хозяйство # общество # Фотофакт

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