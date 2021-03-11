Вывеску «Лакомки», на которую упала часть фасада, полностью восстановят. Здание дополнительно обследовали

Новости Беларуси. Здание на проспекте Независимости, 19 (где 10 марта упал кусок фасада, обрушив часть вывески магазина «Лакомка») дополнительно обследовали, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С утра здесь работала вышка коммунальщиков. Рабочие обследовали лепнину на балконах на предмет возможных повреждений и необходимого ремонта.