Анатолий Исаченко: «Молодёжь у нас креативная, она мыслит – это наше будущее»

Новости Беларуси. В Беларуси планируют запустить новый проект, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учащейся молодежи предложат дискуссии по развитию нашей страны до 2030 года. По мнению вице-спикера Совета Республики Анатолия Исаченко, это возможность не только задуматься о своем будущем, но и сохранить тот путь, который белорусы определили более четверти века назад. Не исключено, что дельные проекты молодежи будут воплощены в жизнь и найдут свое применение в самых разных сферах. Услышать инициативы и поддержать готовы молодежные послы Целей устойчивого развития.

Ярослав Алексеев, молодежный посол Целей устойчивого развития:

Молодежные послы – это те люди, которые не сидят на месте, которые сами идут в народ, чтобы рассказать про Цели устойчивого развития, чтобы привить эту идею, которая была не просто придумана (не нами между прочим), она была принята всеми 193 государствами-членами Организации Объединенных Наций, поэтому мы как молодые люди продвигаем эту идею в молодежь.

Анатолий Исаченко, заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению Целей устойчивого развития:

Молодежь будет вносить тоже свои предложения по дальнейшему развитию нашей страны. Конечно, мы это все будем аккумулировать у себя и дальше вносить уже в правительство, Минэкономики, другие структуры, то есть в те органы, которых это будет касаться. Молодежь у нас креативная, она мыслит – это наше будущее. Поэтому мы думаем вместе с Министерством образования, что эта акция будет иметь такой обратный эффект, мы получим обратную связь на местах.