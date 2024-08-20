В 7 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов

В Минской области в 7 районах действуют ограничения на посещение лесов. А в Пуховичском, Слуцком и Солигорском введены запреты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Минской области в 7 районах действуют ограничения на посещение лесов. А в Пуховичском, Слуцком и Солигорском введены запреты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Причина – устоявшиеся высокие температуры воздуха. В это время древесные массивы подвержены угрозе пожара. При ограничении заходить в лес, чтобы совершить прогулку или заняться сбором ягод и грибов – можно. А вот въезжать на территорию на машине, разводить костры, отдыхать в палатке – нельзя. В случае запрета заходить на территорию лесных массивов категорически запрещено. Вне зависимости от цели.
Татьяна Потрубейко, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Червенского лесхоза:
Первый, второй класс пожарной опасности. То есть зеленый уровень – безопасно, можно посещать леса. Как только наступает третий класс пожарной опасности, тут уже начинают действовать ограничения такие, как въезд на автомобильном транспорте, но людям все еще можно посещать лес.
Для нарушителей предусмотрена ответственность: штраф до 480 рублей. В случае, если по вашей вине были уничтожены или повреждены лесные насаждения, то он может достигнуть 1200 рублей, также придется возместить ущерб.