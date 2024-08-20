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В 7 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов

20 августа 2024 17:40
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В Минской области в 7 районах действуют ограничения на посещение лесов. А в Пуховичском, Слуцком и Солигорском введены запреты, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В 7 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов-2

Причина – устоявшиеся высокие температуры воздуха. В это время древесные массивы подвержены угрозе пожара. При ограничении заходить в лес, чтобы совершить прогулку или заняться сбором ягод и грибов – можно. А вот въезжать на территорию на машине, разводить костры, отдыхать в палатке – нельзя. В случае запрета заходить на территорию лесных массивов категорически запрещено. Вне зависимости от цели.

В 7 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов-4

Татьяна Потрубейко, начальник отдела лесного хозяйства и лесовосстановления Червенского лесхоза:
Первый, второй класс пожарной опасности. То есть зеленый уровень – безопасно, можно посещать леса. Как только наступает третий класс пожарной опасности, тут уже начинают действовать ограничения такие, как въезд на автомобильном транспорте, но людям все еще можно посещать лес.

В 7 районах Минской области действуют ограничения на посещение лесов-6

Для нарушителей предусмотрена ответственность: штраф до 480 рублей. В случае, если по вашей вине были уничтожены или повреждены лесные насаждения, то он может достигнуть 1200 рублей, также придется возместить ущерб.

# Государственная лесная политика

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