Минсельхозпрод подвёл промежуточные итоги уборочной. Сколько зерна планируют собрать в 2024 году?

Более 10 миллионов тонн зерновых с кукурузой и рапсом – гарантированный урожай 2024 года. О первых итогах, прогнозах и достижениях хлеборобов рассказали в Минсельхозпроде. Белорусские аграрии уже вышли на финишную прямую по уборке зерновых и зернобобовых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По стране обмолотили 96 % полей со злаковыми культурами, отправив в республиканские закрома более 6,5 миллиона тонн зерна. Столько весит белорусский каравай без учета рапса. Маслосемян собрано свыше миллиона тонн. Практически все регионы, за исключением отдельных районов Витебской и Могилевской областей, завершили сбор зерновых. Осталось убрать гречиху и просо. Еще перед стартом полевых работ глава государства ставил аграриям задачу: наращивать объемы производства. И хотя делать выводы рано, кажется, с поручением справятся.

Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Хочу сказать, что по текущему году это урожай не плохой. Согласно данным специалистов и ученых, с учетом уборки кукурузы, приусадебных участков, мелких фермерских хозяйств – то есть во всех категориях – мы планируем получить 2 миллиона тонн зерна. Плюс – уборка рапса, а он у нас сегодня более 1 миллиона, но еще 30 тысяч нам надо убирать ярового рапса. То есть у нас ожидается 1 миллион и 100, 110, 120 тысяч тонн – те объемы, 10,3 миллиона, мы сегодня просчитываем.

Напомним, в лидерах страны Минские аграрии – с полей они собрали 2 миллиона тонн зерна. А гродненское хозяйство «Кремко» установило рекорд по намолоту. С гектара собирают более 100 центнеров. Параллельно в стране продолжается теребление льна. Многие хозяйства начали посев озимого рапса, идет сбор картофеля и других овощных культур.