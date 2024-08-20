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В парке Челюскинцев открылась фотовыставка «Взгляд на Пакистан»

20 августа 2024 18:24
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Фотовыставка «Взгляд на Пакистан» открылась в парке Челюскинцев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В парке Челюскинцев открылась фотовыставка «Взгляд на Пакистан»-2

Она приурочена к 78-й годовщине Дня Независимости Исламской Республики. Представлено несколько сотен уникальных фоторабот талантливых пакистанских фотографов. Каждая из которых демонстрирует богатое культурное наследие, архитектурное и религиозное многообразие этой страны, а также ее захватывающие пейзажи.

В парке Челюскинцев открылась фотовыставка «Взгляд на Пакистан»-4

Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана:
В Пакистане есть все. От выхода к морю до пустынь, высоких горных вершин. Очень красиво. Но говорят, что лучший способ, чтобы убедиться в чем-то, это увидеть своими глазами. Поэтому я всех приглашаю посетить Пакистан и полюбоваться этой красотой воочию. Не менее невероятная страна – Беларусь. Такая природа, леса. Меня покорили люди в этой стране. Очень дружелюбные, вежливые и гостеприимные. Сегодня у нас было много деловых встреч, по итогам которых я могу с уверенностью сказать, что нас ждет очень плодотворное и яркое будущее.

В парке Челюскинцев открылась фотовыставка «Взгляд на Пакистан»-6

Насладиться красотой и многообразием Пакистана может каждый желающий. Выставка будет работать до конца сентября.

# Выставка

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