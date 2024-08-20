В парке Челюскинцев открылась фотовыставка «Взгляд на Пакистан»

Сардар Аяз Садик, спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана:

В Пакистане есть все. От выхода к морю до пустынь, высоких горных вершин. Очень красиво. Но говорят, что лучший способ, чтобы убедиться в чем-то, это увидеть своими глазами. Поэтому я всех приглашаю посетить Пакистан и полюбоваться этой красотой воочию. Не менее невероятная страна – Беларусь. Такая природа, леса. Меня покорили люди в этой стране. Очень дружелюбные, вежливые и гостеприимные. Сегодня у нас было много деловых встреч, по итогам которых я могу с уверенностью сказать, что нас ждет очень плодотворное и яркое будущее.