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Литва меняет правила въезда в страну для белорусских автомобилей

24 января 2025 08:36
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Вильнюс вновь в поиске мнимых врагов. Очередной пересмотр правил въезда на машинах с белорусскими номерами в страну теперь предусматривает, что автомобилем на территории Литвы может пользоваться только тот человек, который на нем пересек границу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Литва меняет правила въезда в страну для белорусских автомобилей-2

Предлог для ужесточения законодательства, который используют литовские власти, – борьба с враждебными разведывательными службами. Подобное абсурдное объяснение не что иное, как очередной виток белорусофобии. 

Вместо организации эффективной работы тех же погранпереходов, литовские власти снова ударили по простым гражданам. Это осложняет жизнь не только белорусским предпринимателям, но и литовскому бизнесу, который стремится не рвать последние нити добрососедства.

# Граница # Беларусь-Литва

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