«Наши сограждане просят снимать такие обращения». Гигин об уроке Президента и форуме «Беларусь адзіная» в Речице

Новости Беларуси. «Беларусь адзіная». Информационно-просветительский форум получил свое продолжение и в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествие по регионам он начал встречей в Речице. В диалоге приняли участие более 600 человек из Гомельской области.

Депутаты, представители общественных объединений и молодежь вместе с экспертами обсуждали путь становления белорусской государственности. Необходимость в этом возникает из-за постоянных попыток фальсифицировать нашу историю. Суверенитет дался белорусам непросто – это доказывают факты, приведенные в презентациях историками и политологами. Память об этом убережет людей от фатальных ошибок, которые совершают соседние государства. Обсуждались и сложности белорусско-польских отношений, которые начались задолго до начала XXI века.

Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

В Год исторической памяти мы видим тот резонанс общественный, который вызвал открытый урок, проведенный Президентом 1 сентября. Главой государства были расставлены многие акценты. Наши люди, наши сограждане просят снимать такие обращения за тем, чтобы мы акцентировали внимание именно на исторических вопросах. И те заказы, которые к нам поступают, большие аудитории, в которых планируется собрать много сотен человек в разных регионах нашей страны, говорят о том, что белорусы хотят разобраться в своем прошлом, хотят разобраться в истории. Для того, чтобы более четко, ясно представлять настоящее и видеть перспективы.

Николай Мезга, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Нация формируется за счет того, что она помнит и знает свою историю. Без этого формирование полноценной нации практически невозможно. И белорусская идентичность будет укрепляться именно благодаря тому, что мы будем дальше глубже, разносторонне изучать, знать свое историческое прошлое.