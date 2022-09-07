«Наши сограждане просят снимать такие обращения». Гигин об уроке Президента и форуме «Беларусь адзіная» в Речице
Новости Беларуси. «Беларусь адзіная». Информационно-просветительский форум получил свое продолжение и в 2022 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Путешествие по регионам он начал встречей в Речице. В диалоге приняли участие более 600 человек из Гомельской области.
Депутаты, представители общественных объединений и молодежь вместе с экспертами обсуждали путь становления белорусской государственности. Необходимость в этом возникает из-за постоянных попыток фальсифицировать нашу историю. Суверенитет дался белорусам непросто – это доказывают факты, приведенные в презентациях историками и политологами. Память об этом убережет людей от фатальных ошибок, которые совершают соседние государства. Обсуждались и сложности белорусско-польских отношений, которые начались задолго до начала XXI века.
Вадим Гигин, председатель правления Республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:
В Год исторической памяти мы видим тот резонанс общественный, который вызвал открытый урок, проведенный Президентом 1 сентября. Главой государства были расставлены многие акценты. Наши люди, наши сограждане просят снимать такие обращения за тем, чтобы мы акцентировали внимание именно на исторических вопросах. И те заказы, которые к нам поступают, большие аудитории, в которых планируется собрать много сотен человек в разных регионах нашей страны, говорят о том, что белорусы хотят разобраться в своем прошлом, хотят разобраться в истории. Для того, чтобы более четко, ясно представлять настоящее и видеть перспективы.
Николай Мезга, заведующий кафедрой Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:
Нация формируется за счет того, что она помнит и знает свою историю. Без этого формирование полноценной нации практически невозможно. И белорусская идентичность будет укрепляться именно благодаря тому, что мы будем дальше глубже, разносторонне изучать, знать свое историческое прошлое.
У каждого региона Беларуси есть свои отличия, однако белорусов как нацию объединяет одна идея – толерантность к культурам, языкам и конфессиям. В нашей истории нет места моментам ненависти и агрессии к другим расам. Это доказывает оправданность такого праздника, как День народного единства, который появился в нашей стране в 2021 году.