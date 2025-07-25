Таиланд согласился на посредничество Малайзии в урегулировании конфликта с Камбоджей. Отметим, ранее Бангкок выступил против участия третьих стран, однако обострение ситуации, судя по всему, вынудило изменить решение. Так, дело дошло до использования кассетных боеприпасов, в чем Камбоджа 25 июля обвинила армию Таиланда, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, стороны продолжают вести бои в 12 приграничных районах. Сообщается о 16 погибших, десятки ранены. Более 130 тысяч человек эвакуированы из зоны военного столкновения в пункты временного размещения.

Мне жаль пожилых людей и инвалидов. Им очень трудно сюда добираться. Это настоящая борьба. Мы им сочувствуем, но не знаем, как помочь. С нами тоже пожилые люди, моей маме 86 лет. Нам пришлось быстро покинуть дом, так что мы ничего не успели взять с собой.

Конфликт между странами вспыхнул накануне и быстро перерос из перестрелок в интенсивные бомбардировки вдоль границы, суверенитет над которой оспаривается уже более века. Камбоджа применила системы залпового огня, в том числе по гражданским объектам на территории Таиланда. Бангкок нанес авиаудар по расположениям камбоджийских Вооруженных сил. Кроме того, стороны понизили уровень своих дипломатических отношений. Таиланд также закрыл все сухопутные погранпереходы с Камбоджей.